Окупанти розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку





Про це



За даними слідства, 23 жовтня під час наступу на Селидове військові рф захопили у полон трьох українських бійців. Через деякий час окупанти розстріляли беззбройних військовополонених.



1 листопада під час штурму укріплень ЗСУ на тому ж Покровському напрямку, ще трьох військовополонених окупанти вбили з автоматичної зброї.



В Офісі генпрокурора наголосили, що ці дії є порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як міжнародний злочин.



Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактом воєнних злочинів, що спричинили загибель військовополонених (ч. 2 ст. 438 КК України).



Страти полонених українських бійців



У мережі неодноразово поширювали відео з убивствами українських військовополонених російськими військовими. Наразі українські правоохоронці мають інформацію про страту на полі бою 102 військовополонених.



Зокрема, нещодавно у Telegram-каналах з’явилась інформація про ймовірний розстріл представниками російської армії 16 українських військовослужбовців на Покровському напрямку.



Також російські військові розстріляли трьох полонених українських бійців у Нью-Йорку в Донецькій області. Згодом вдалося полонити одного з групи окупантів, які стратили військових.



Окрім того, у російському полоні загинули щонайменше 177 українців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Покровському напрямку у Донецькій області російські військові розстріляли ще шістьох полонених бійців ЗСУ.Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, пише Громадське.За даними слідства, 23 жовтня під час наступу на Селидове військові рф захопили у полон трьох українських бійців. Через деякий час окупанти розстріляли беззбройних військовополонених.1 листопада під час штурму укріплень ЗСУ на тому ж Покровському напрямку, ще трьох військовополонених окупанти вбили з автоматичної зброї.В Офісі генпрокурора наголосили, що ці дії є порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як міжнародний злочин.Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактом воєнних злочинів, що спричинили загибель військовополонених (ч. 2 ст. 438 КК України).У мережі неодноразово поширювали відео з убивствами українських військовополонених російськими військовими. Наразі українські правоохоронці мають інформацію про страту на полі бою 102 військовополонених.Зокрема, нещодавно у Telegram-каналах з’явилась інформація про ймовірний розстріл представниками російської армії 16 українських військовослужбовців на Покровському напрямку.Також російські військові розстріляли трьох полонених українських бійців у Нью-Йорку в Донецькій області. Згодом вдалося полонити одного з групи окупантів, які стратили військових.Окрім того, у російському полоні загинули щонайменше 177 українців.

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