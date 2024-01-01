Окупанти розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку

Окупанти розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку
На Покровському напрямку у Донецькій області російські військові розстріляли ще шістьох полонених бійців ЗСУ.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, пише Громадське.

За даними слідства, 23 жовтня під час наступу на Селидове військові рф захопили у полон трьох українських бійців. Через деякий час окупанти розстріляли беззбройних військовополонених.

1 листопада під час штурму укріплень ЗСУ на тому ж Покровському напрямку, ще трьох військовополонених окупанти вбили з автоматичної зброї.

В Офісі генпрокурора наголосили, що ці дії є порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як міжнародний злочин.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактом воєнних злочинів, що спричинили загибель військовополонених (ч. 2 ст. 438 КК України).

Страти полонених українських бійців

У мережі неодноразово поширювали відео з убивствами українських військовополонених російськими військовими. Наразі українські правоохоронці мають інформацію про страту на полі бою 102 військовополонених.

Зокрема, нещодавно у Telegram-каналах з’явилась інформація про ймовірний розстріл представниками російської армії 16 українських військовослужбовців на Покровському напрямку.

Також російські військові розстріляли трьох полонених українських бійців у Нью-Йорку в Донецькій області. Згодом вдалося полонити одного з групи окупантів, які стратили військових.

Окрім того, у російському полоні загинули щонайменше 177 українців.

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Теги: Росія, Україна, війна
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