Окупанти розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку
Сьогодні, 19:30
На Покровському напрямку у Донецькій області російські військові розстріляли ще шістьох полонених бійців ЗСУ.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, пише Громадське.
За даними слідства, 23 жовтня під час наступу на Селидове військові рф захопили у полон трьох українських бійців. Через деякий час окупанти розстріляли беззбройних військовополонених.
1 листопада під час штурму укріплень ЗСУ на тому ж Покровському напрямку, ще трьох військовополонених окупанти вбили з автоматичної зброї.
В Офісі генпрокурора наголосили, що ці дії є порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як міжнародний злочин.
Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактом воєнних злочинів, що спричинили загибель військовополонених (ч. 2 ст. 438 КК України).
Страти полонених українських бійців
У мережі неодноразово поширювали відео з убивствами українських військовополонених російськими військовими. Наразі українські правоохоронці мають інформацію про страту на полі бою 102 військовополонених.
Зокрема, нещодавно у Telegram-каналах з’явилась інформація про ймовірний розстріл представниками російської армії 16 українських військовослужбовців на Покровському напрямку.
Також російські військові розстріляли трьох полонених українських бійців у Нью-Йорку в Донецькій області. Згодом вдалося полонити одного з групи окупантів, які стратили військових.
Окрім того, у російському полоні загинули щонайменше 177 українців.
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Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, пише Громадське.
За даними слідства, 23 жовтня під час наступу на Селидове військові рф захопили у полон трьох українських бійців. Через деякий час окупанти розстріляли беззбройних військовополонених.
1 листопада під час штурму укріплень ЗСУ на тому ж Покровському напрямку, ще трьох військовополонених окупанти вбили з автоматичної зброї.
В Офісі генпрокурора наголосили, що ці дії є порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як міжнародний злочин.
Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактом воєнних злочинів, що спричинили загибель військовополонених (ч. 2 ст. 438 КК України).
Страти полонених українських бійців
У мережі неодноразово поширювали відео з убивствами українських військовополонених російськими військовими. Наразі українські правоохоронці мають інформацію про страту на полі бою 102 військовополонених.
Зокрема, нещодавно у Telegram-каналах з’явилась інформація про ймовірний розстріл представниками російської армії 16 українських військовослужбовців на Покровському напрямку.
Також російські військові розстріляли трьох полонених українських бійців у Нью-Йорку в Донецькій області. Згодом вдалося полонити одного з групи окупантів, які стратили військових.
Окрім того, у російському полоні загинули щонайменше 177 українців.
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