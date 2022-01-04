Скажена лисиця прийшла на подвір'я: у селі на Волині оголосили карантин





Дика тварина забігла на подвір'я місцевого жителя, який живе неподалік лісу, і контактувала з його домашньою собакою. Про це 5 листопада розповівПетро Корх.



"Господар палицею забив лисицю і особисто про цей випадок повідомив ветлікарню. У лисиці відібрали матеріал на дослідження, а саму тварину спалили. Також була проведена дезінфекція місця захоронення та подвір’я", — каже Петро Корх.



Експертиза підтвердила у лисиці сказ. Зі слів виконувача обов'язків начальника райлікарні ветеринарної медицини, пес власника, який зустрівся із лисицею, вже мав щеплення проти сказу, але тварину вирішили вакцинувати повторно. Нині собака ізольована, за нею спостерігатимуть наступні 10 днів.



Також у селі В'язівне триває вакцинація від сказу домашніх котів та собак. Якщо впродовж двох місяців нових випадків хвороби не зафіксують — карантин буде скасовано, додав Петро Корх.



Довідково: Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги недуга закінчується летально.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі В’язівне Любешівської громади на Волині запровадили карантин на два місяці через хвору на сказ лисицю.Дика тварина забігла на подвір'я місцевого жителя, який живе неподалік лісу, і контактувала з його домашньою собакою. Про це 5 листопада розповів Суспільному телефоном виконувач обов'язків начальника Камінь-Каширської райлікарні ветеринарної медицини"Господар палицею забив лисицю і особисто про цей випадок повідомив ветлікарню. У лисиці відібрали матеріал на дослідження, а саму тварину спалили. Також була проведена дезінфекція місця захоронення та подвір’я", — каже Петро Корх.Експертиза підтвердила у лисиці сказ. Зі слів виконувача обов'язків начальника райлікарні ветеринарної медицини, пес власника, який зустрівся із лисицею, вже мав щеплення проти сказу, але тварину вирішили вакцинувати повторно. Нині собака ізольована, за нею спостерігатимуть наступні 10 днів.Також у селі В'язівне триває вакцинація від сказу домашніх котів та собак. Якщо впродовж двох місяців нових випадків хвороби не зафіксують — карантин буде скасовано, додав Петро Корх.Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги недуга закінчується летально.

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