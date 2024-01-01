У Луцьку звільнилися три директори шкіл

У Луцьку звільнилися три директори шкіл
У Луцьку звільнилися три керівники луцьких навчальних закладів: школи №13, гімназії №3 та гімназії №7.

Про це повідомляє ВСН.

Цю інформацію підтвердив керівник Департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.

За його словами, три директори навчальних закладів написали заяви на звільнення за власним бажанням на цьому тижні.

«Є заяви від керівників, відповідно ми їх погоджуємо, звільнення відбувається за угодою сторін. У нас плинність кадрів завжди відбувається: серед педагогічного персоналу, серед керівного.

Це трапляється як у закладах середньої освіти, дошкілля, позашкілля. Так сталося, що одразу три директори шкіл написали заяви. У них є певні бачення, прагнення, хтось на пенсію виходить, хтось хоче іншої роботи», - пояснив Віталій Бондар.

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Теги: Луцьк, освіта, кадри
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