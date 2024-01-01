«Старий Луцьк-Університет» перервав серію поразок і переміг «Запоріжжя»

БК «Старий Луцьк-Університет» переміг «Запоріжжя», перервавши серію безвиграшних матчів.Про це повідомили на сторінці команди.Старт поєдинку був доволі конкурентним і щільним. Номінальні господарі лідирували в рахунку, наша команда намагалася не відпустити суперника у відрив.Особливо активно гру розпочав Лесик, який непогано протидіяв потужній передній лінії команди Плеханова. До того ж Степан реалізував низку кидків з-під кільця. Зрештою, Джексон зрівняв рахунок, однак останнє слово було за біло-зеленими – Кабанов влучив «трьоху» - 20:17.Друга чверть також трішки краще вдалася у суперника. Ініціативу у свої руки часто брали Хохонник та Нікітін. Лучани менше втрачали м’яч і краще діяли на підбираннях, однак в нашої команди погано летіли «трьохи», низьким був і відсоток реалізації штрафних – 38:30 перед великою перервою.На старті третьої чверті Рідлі приніс п’ять очок поспіль нашій команді. Загалом «Старий Луцьк-Університет» після влучних штрафних Михайлова вийшов вперед. Загалом ця чверть в нашої команди вийшла суттєво кращою – 49:52 перед останньою десятихвилинкою.Лесик продовжував дуже впевнено грати під щитами. Волиняни лідирували + 6, втім без нервів в кінцівці поєдинку не обйшлося. Тим не менш, «Старий Луцьк-Університет» таки втримав переможний результат 65-66. Відзначаємо потужну гру Степана Лесика, який зіграв всі 40 хвилин поєдинку і набрав 23 очка та 17 підбирань.