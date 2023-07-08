Швеція передасть Україні два кораблі
Сьогодні, 03:17
Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін оголосив про нову допомогу Україні вартістю близько 9 мільйонів євро.
Пакет містить два кораблі шведської берегової охорони для посилення безпеки на морі та близько 40 тисяч масок-респіраторів для захисту цивільного населення. Про це сказав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименк, - пише "Кореспондент".
За словами Боліна, цей візит є підтвердженням готовності Швеції продовжувати підтримку України. Він зазначив, що спільно з Клименком підписали заяву про наміри розвивати співпрацю між обома країнами в галузі безпеки.
Як уточнив Болін, перший пакет допомоги передбачає надання двох патрульних суден з усім необхідним обладнанням для підвищення морської безпеки. Другий пакет - це 40 тисяч масок-респіраторів для захисту цивільного населення.
Своєю чергою, Клименко наголосив, що співпраця з Швецією розпочалася ще з початку повномасштабної агресії Росії, і зараз продовжує розвиватися як у вигляді практичної допомоги, так і в політичній підтримці України на шляху до членства в ЄС та НАТО.
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Пакет містить два кораблі шведської берегової охорони для посилення безпеки на морі та близько 40 тисяч масок-респіраторів для захисту цивільного населення. Про це сказав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименк, - пише "Кореспондент".
За словами Боліна, цей візит є підтвердженням готовності Швеції продовжувати підтримку України. Він зазначив, що спільно з Клименком підписали заяву про наміри розвивати співпрацю між обома країнами в галузі безпеки.
Як уточнив Болін, перший пакет допомоги передбачає надання двох патрульних суден з усім необхідним обладнанням для підвищення морської безпеки. Другий пакет - це 40 тисяч масок-респіраторів для захисту цивільного населення.
Своєю чергою, Клименко наголосив, що співпраця з Швецією розпочалася ще з початку повномасштабної агресії Росії, і зараз продовжує розвиватися як у вигляді практичної допомоги, так і в політичній підтримці України на шляху до членства в ЄС та НАТО.
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