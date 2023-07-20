У Ковельське водосховище випустили близько пів тонни коропа та білого амура
Сьогодні, 05:28
У Ковельське водосховище учора вселили близько пів тонни риби – коропа та білого амура.
На проведення екологічної акції кошти виділили з бюджету громади. Також до доброї справи доєднався власник підприємства, у якого був вирощений зарибок. Він передав місту 30 кілограмів молодих рибин.
Зариблення водосховища стало традиційною справою Це – один з важливих способів збільшення видового різноманіття рослиноїдних риб, які забезпечать природну меліорацію річки, зменшать відсоток її заростання.
Звертаємось до місцевих рибалок з проханням утриматись від вилову, щоб дати час рибі підрости та розмножитись.
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На проведення екологічної акції кошти виділили з бюджету громади. Також до доброї справи доєднався власник підприємства, у якого був вирощений зарибок. Він передав місту 30 кілограмів молодих рибин.
Зариблення водосховища стало традиційною справою Це – один з важливих способів збільшення видового різноманіття рослиноїдних риб, які забезпечать природну меліорацію річки, зменшать відсоток її заростання.
Звертаємось до місцевих рибалок з проханням утриматись від вилову, щоб дати час рибі підрости та розмножитись.
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