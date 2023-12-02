В Україні запрацювала гаряча лінія для скарг на ТЦК
Сьогодні, 07:32
В Україні вже працює гаряча лінія з питань мобілізації та обліку військовозобов'язаних, куди можна поскаржитись на роботу ТЦК та СП, а також проконсультуватись щодо своїх прав та обов’язків під час мобілізації.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Сухопутних військ України, - повідомляє видання "Українські новини".
Гаряча лінія з питань мобілізації працює за номером 0-800-301-937. Крім того, також працює Call-центр Командування Сухопутних військ, що є інформаційною службою для розв'язання питань щодо військової служби, підготовки, забезпечення та підтримки. Номер 0-800-500-410 забезпечує прямий зв’язок між військовослужбовцями й військовими частинами та командуванням.
"За тиждень роботи (з 28 жовтня по 3 листопада) фахівці гарячої лінії з питань мобілізації та обліку військовозобов'язаних, а також Call-центру Командування Сухопутних військ опрацювали 258 звернень громадян. Більшість з них були вирішені в телефонному режимі", - йдеться у повідомленні.
У Командуванні уточнили, що серед звернень були наступні:
не стосувалися роботи ТЦК та СП - 130;
перенаправлені до Національної поліції - 2;
потребували додаткового опрацювання - 7.
Номери телефонів гарячих ліній щодо питань мобілізації в регіонах доступні за посиланням.
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Про це йдеться у повідомленні пресслужби Сухопутних військ України, - повідомляє видання "Українські новини".
Гаряча лінія з питань мобілізації працює за номером 0-800-301-937. Крім того, також працює Call-центр Командування Сухопутних військ, що є інформаційною службою для розв'язання питань щодо військової служби, підготовки, забезпечення та підтримки. Номер 0-800-500-410 забезпечує прямий зв’язок між військовослужбовцями й військовими частинами та командуванням.
"За тиждень роботи (з 28 жовтня по 3 листопада) фахівці гарячої лінії з питань мобілізації та обліку військовозобов'язаних, а також Call-центру Командування Сухопутних військ опрацювали 258 звернень громадян. Більшість з них були вирішені в телефонному режимі", - йдеться у повідомленні.
У Командуванні уточнили, що серед звернень були наступні:
не стосувалися роботи ТЦК та СП - 130;
перенаправлені до Національної поліції - 2;
потребували додаткового опрацювання - 7.
Номери телефонів гарячих ліній щодо питань мобілізації в регіонах доступні за посиланням.
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