В Україні запрацювала гаряча лінія для скарг на ТЦК

В Україні вже працює гаряча лінія з питань мобілізації та обліку військовозобов'язаних, куди можна поскаржитись на роботу ТЦК та СП, а також проконсультуватись щодо своїх прав та обов’язків під час мобілізації.Про це йдеться у повідомленні пресслужби Сухопутних військ України, - повідомляє виданняГаряча лінія з питань мобілізації працює за номером 0-800-301-937. Крім того, також працює Call-центр Командування Сухопутних військ, що є інформаційною службою для розв'язання питань щодо військової служби, підготовки, забезпечення та підтримки. Номер 0-800-500-410 забезпечує прямий зв’язок між військовослужбовцями й військовими частинами та командуванням."За тиждень роботи (з 28 жовтня по 3 листопада) фахівці гарячої лінії з питань мобілізації та обліку військовозобов'язаних, а також Call-центру Командування Сухопутних військ опрацювали 258 звернень громадян. Більшість з них були вирішені в телефонному режимі", - йдеться у повідомленні.У Командуванні уточнили, що серед звернень були наступні:не стосувалися роботи ТЦК та СП - 130;перенаправлені до Національної поліції - 2;потребували додаткового опрацювання - 7.Номери телефонів гарячих ліній щодо питань мобілізації в регіонах доступні за посиланням.