В Україні запрацювала гаряча лінія для скарг на ТЦК

В Україні запрацювала гаряча лінія для скарг на ТЦК
В Україні вже працює гаряча лінія з питань мобілізації та обліку військовозобов'язаних, куди можна поскаржитись на роботу ТЦК та СП, а також проконсультуватись щодо своїх прав та обов’язків під час мобілізації.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Сухопутних військ України, - повідомляє видання "Українські новини".

Гаряча лінія з питань мобілізації працює за номером 0-800-301-937. Крім того, також працює Call-центр Командування Сухопутних військ, що є інформаційною службою для розв'язання питань щодо військової служби, підготовки, забезпечення та підтримки. Номер 0-800-500-410 забезпечує прямий зв’язок між військовослужбовцями й військовими частинами та командуванням.

"За тиждень роботи (з 28 жовтня по 3 листопада) фахівці гарячої лінії з питань мобілізації та обліку військовозобов'язаних, а також Call-центру Командування Сухопутних військ опрацювали 258 звернень громадян. Більшість з них були вирішені в телефонному режимі", - йдеться у повідомленні.

У Командуванні уточнили, що серед звернень були наступні:

не стосувалися роботи ТЦК та СП - 130;
перенаправлені до Національної поліції - 2;
потребували додаткового опрацювання - 7.
Номери телефонів гарячих ліній щодо питань мобілізації в регіонах доступні за посиланням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, ТЦК, гаряча лінія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні запрацювала гаряча лінія для скарг на ТЦК
Сьогодні, 07:32
У Ковельське водосховище випустили близько пів тонни коропа та білого амура
Сьогодні, 05:28
Швеція передасть Україні два кораблі
Сьогодні, 03:17
«Старий Луцьк-Університет» перервав серію поразок і переміг «Запоріжжя»
Сьогодні, 01:15
6 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Знижка для ухилянтів: тим, хто не оновив дані в ТЦК хочуть зменшити штраф на 50% Знижка для ухилянтів: тим, хто не оновив дані в ТЦК хочуть зменшити штраф на 50%
29 жовтень, 03:41
Лучани поспішають оновити військово-облікові дані, біля ЦНАПу – черги Лучани поспішають оновити військово-облікові дані, біля ЦНАПу – черги
04 липень, 22:38
В Україні обіцяють невдовзі впровадити «електронну чергу» до ТЦК В Україні обіцяють невдовзі впровадити «електронну чергу» до ТЦК
02 травень, 03:41
В Україні почали по-новому видавати повістки В Україні почали по-новому видавати повістки
02 грудень, 2023, 03:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні запрацювала гаряча лінія для скарг на ТЦК
Сьогодні, 07:32
 0
У Ковельське водосховище випустили близько пів тонни коропа та білого амура
Сьогодні, 05:28
 0
Швеція передасть Україні два кораблі
Сьогодні, 03:17
 0
«Старий Луцьк-Університет» перервав серію поразок і переміг «Запоріжжя»
Сьогодні, 01:15
 0
6 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8