На Волині у 8 разів зросла кількість хворих на гепатит А

З початку року у Волинській області відбувається прогнозований епідемічний підйом захворюваності вірусним гепатитом А.Про це повідомляють у Центрі контролю і профілактики хвороб Волині.За цей період зареєстровано 105 випадків хвороби проти 13 за аналогічний період 2023 року. Серед захворілих – 44 дитини віком до 18 років. Спорадичні випадки захворювання реєструються у всіх районах області, проте найбільше випадків було виявлено в Ковельському та Камінь-Каширському районах.Гепатит А — це вірусне захворювання, що вражає печінку. Воно спричинене вірусом гепатиту А, може мати як легкий, так й тяжкий перебіг.Вірус гепатиту А (ВГА) передається внаслідок уживання забруднених харчових продуктів або води. Ризик інфікування ВГA пов’язаний з відсутністю безпечної води і поганими санітарією та гігієною, наприклад - через брудні руки.ВГА гине через 5 хв кип’ятіння. За кімнатної температури в сухому середовищі він зберігається протягом тижня, у воді — від 3 до 10 місяців, у випорожненнях — до 30 діб.Для профілактики інфікування ВГА існує безпечна та ефективна вакцина.Фекально-оральний:• вживання забрудненої води або їжі, що можуть містити фекалії інфікованих людей;• недотримання особистої гігієни;• у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї;• деякі види сексуальних стосунків.Інкубаційний період ВГА (період з моменту інфікування до появи перших клінічних проявів) зазвичай триває 14–28 днів. Симптоми ВГА можуть бути як легкими, так і тяжкими.• виражена загальна слабкість та підвищена втомлюваність;• підвищення температури тіла;• втрата апетиту;• діарея;• блювота;• неприємні відчуття в животі;• важкість у правому підребер’ї;• потемніння сечі (до кольору пива);• жовтяниця (пожовтіння склер та шкіри) — буває у 70% дорослих людей.Проте не у всіх інфікованих проявляються всі ці симптоми.1. Дотримуйтеся правил особистої гігієни: мийте руки перед уживанням їжі, а також після кожного відвідування туалету.2. Пийте лише кип’ячену воду: кип’ятити слід не менше 10 хв.3. Добре мийте овочі, фрукти, зелень та ягоди перед уживанням.4. Не займайтеся самолікуванням. Тільки лікар може діагностувати вірусний гепатит A і надати рекомендації щодо режиму та лікування.5. На ринку доступні кілька ін’єкційних інактивованих вакцин проти вірусного гепатиту А. Виробники рекомендують дві дози вакцини для забезпечення більш тривалого захисту після щеплення (5–8 років). Для дітей у віці до одного року ліцензованих вакцин немає. У країнах з високою ендемічністю використання вакцини обмежене, оскільки більшість дорослого населення має природний імунітет у результаті перенесеного колись захворювання.