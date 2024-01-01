Найбільше зіткнень – на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб

Розпочалась дев’ятсот вісімдесят сьома доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень. Найбільше – на Покровському та Курахівському напрямках.Про це повідомили у Генштабі.На Харківському напрямку ворог вісім разів безуспішно намагався вклинитись в оборону наших захисників неподалік Вовчанська.На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Синьківки та Кругляківки. На даному напрямку ворог активно застосовував авіацію.На Лиманському напрямку ворог, за підтримки авіації, атакував вісім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Твердохлібового, Новомихайлівки, Макіївки, Тернів та Катеринівки.На Сіверському напрямку українські захисники відбили один штурм російських загарбників поблизу Білогорівки.За підтримки авіації, окупанти двічі атакували у районах Білогорівки на Краматорському напрямку.Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію на Торецькому напрямку, ворог здійснив дві атаки неподалік Торецька.На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Промінь, Лисівка, Новогродівка, Крутий Яр, Селидове та Гродівка.На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 56 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися в районах Вовченки, Степанівки, Іллінки, Берізки, Кремінної Балки, Катеринівки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Гострого, Максимільянівки, Антонівки та Єлизаветівки.На Времівському напрямку противник здійснив десять штурмів наших позицій в районі Костянтинопольського, Роздольного та Трудового.На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте активно застосовував штурмову авіацію в районі населеного пункту Білогір’я.На Оріхівському напрямку окупанти один раз без успіху атакували у бік Оріхова.На Придніпровському напрямку за минулу добу наші захисники зупинили три спроби російських загарбників просунутися вперед, отримали жорстку відсіч, зазнавши втрат відійшли.На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних та 97 авіаційних ударів, застосував чотири ракети та скинув 142 КАБ. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 1370 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів, з них 79 – із реактивних систем залпового вогню.Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Велика Писарівка, Біловоди, Попівка, Заруцьке, Кияниця Сумської області; Питомник, Козача Лопань, Бочкове, Байрак, Петропавлівка, Пристін Харківської області; Твердохлібове Луганської області; Терни, Часів Яр, Ступочки, Торецьк, Костянтинівка, Дружба, Петрівка, Суха Балка, Олександропіль, Валентинівка Донецької області; Новодар’ївка, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка Запорізької області.За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, дві наземні станції управління БпЛа, один пункт управління та один польовий склад боєприпасів загарбників.Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 11 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 55 автомобілів та одиницю спеціальної техніки окупантів.