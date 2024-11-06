Зеленський продовжив воєнний стан і загальну мобілізацію

Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.



Про це йдеться у картках законопроєктів №12151 та №12152, пише



Документи підписані сьогодні, 6 листопада.



Таким чином воєнний стан та загальна мобілізація в Україні із 10 листопада продовжуються на 90 днів і триватимуть до 7 лютого 2025 року.



Верховна Рада втринадцяте підтримала ці законопроєкти 29 жовтня. Напередодні документи подав на розгляд Зеленський.



За продовження воєнного стану проголосували 311 нардепів, за мобілізацію – 304.



Законопроєкти доповідав секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко. Він сказав, що необхідно мобілізувати ще понад 160 000 людей. Це дасть можливість укомплектувати частини на більш ніж 80%.



Зараз мобілізували понад мільйон осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українипідписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.Про це йдеться у картках законопроєктів №12151 та №12152, пише LB.ua Документи підписані сьогодні, 6 листопада.Таким чином воєнний стан та загальна мобілізація в Україні із 10 листопада продовжуються на 90 днів і триватимуть до 7 лютого 2025 року.Верховна Рада втринадцяте підтримала ці законопроєкти 29 жовтня. Напередодні документи подав на розгляд Зеленський.За продовження воєнного стану проголосували 311 нардепів, за мобілізацію – 304.Законопроєкти доповідав секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко. Він сказав, що необхідно мобілізувати ще понад 160 000 людей. Це дасть можливість укомплектувати частини на більш ніж 80%.Зараз мобілізували понад мільйон осіб.

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