Зеленський продовжив воєнний стан і загальну мобілізацію

Зеленський продовжив воєнний стан і загальну мобілізацію
Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це йдеться у картках законопроєктів №12151 та №12152, пише LB.ua.

Документи підписані сьогодні, 6 листопада.

Таким чином воєнний стан та загальна мобілізація в Україні із 10 листопада продовжуються на 90 днів і триватимуть до 7 лютого 2025 року.

Верховна Рада втринадцяте підтримала ці законопроєкти 29 жовтня. Напередодні документи подав на розгляд Зеленський.

За продовження воєнного стану проголосували 311 нардепів, за мобілізацію – 304.

Законопроєкти доповідав секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко. Він сказав, що необхідно мобілізувати ще понад 160 000 людей. Це дасть можливість укомплектувати частини на більш ніж 80%.

Зараз мобілізували понад мільйон осіб.

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Теги: Росія, Україна, війна
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