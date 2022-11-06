Трамп провів перший після виборів виступ: жодного слова про війну в Україні, багато згадок про закриття кордонів

Дональд Трамп, якого The Hill і Fox News вже оголосили переможцем, провів у Вест-Палм-Біч, Флориді, свою першу промову після виборів. Офіційні результати виборів ще невідомі.



На сцену Трамп вийшов разом з дружиною і ймовірним віцепрезидентом Дже Ді Венсом та іншими представниками команди. Трансляцію вів "Голос Америки", пише



"Ми виправимо нашу безпеку на кордонах", – сказав Трамп.



Питання кордонів та їх "запечатування" він згадав декілька разів. Як відомо, республіканець прихильник антиміграційних заходів.



Трамп під час виступу подякував за те, що його обрали 47-м президентом.



"Кожного дня боротимуся за вас. Не заспокоюся, поки не буде сильна Америка для вас і ваших дітей. Це буде золота ера Америки. Надзвичайна перемога, яка дозволить повернути велич Америці. На додаток до перемоги в ключових штатах, ми зараз перемагаємо в Аризоні, Мичигані, Алясці. Це означає, що в нас щонайменше 315 голосі вибірників", – сказав Трамп.



Політик також оголосив про перемогу на виборах в Сенаті та місцевих виборах у низці штатів.



Трамп подякував своїй дружині Меланії Трамп та обраному ним кандидату в віцепрезиденти Джей Ді Венсу і іншим членам команди. Венс уже теж оголосив про "найбільше" економічне і політичне повернення – повернення Трампа в Білий дім.



Трамп також згадав про "нову зірку" – Ілона Маска. Маск відкрито підтримував Трампа і навіть роздавав по мільйону доларів виборцям. На виступі Трампа Маска не було, хоча раніше Дональд обіцяв йому посаду в уряді у випадку своєї перемоги.



Загалом акценти в виступі були розставлені так, що команда Трампа буде "повертати" США те, що, на думку Трампа, було "втрачено" за час президентства демократа.



"Виплатимо борг, зменшимо податки. У Китаю немає того, що ми маємо, і ні в кого немає того, що ми маємо", – сказав політик.



Щодо оборони Трамп сказав: "хочемо, щоб було потужне військо. Ми не використовували його за чотири роки мого президентства, не було воєн. Крім того, що ми подолали ІДІЛ. Це величезна перемога для демократії, для свободи. Разом досягнемо найкращого майбутнього для наших людей".



Трамп також згадав про замах на нього на мітингу. Він вважає, що Бог врятував його тоді, аби він виконав свою місію.



"Я буду керувати під гаслом: «Обіцянки дані – обіцянки виконані». Ніщо не завадить мені зробити Америку процвітаючою та безпечною. Закликаю всіх приєднатися до мене і залишити розбрат у минулому... Я це бачив під час свого першого терміну. Ми маємо поставити Америку на перше місце", – додав політик.



Про війну в Україні і загалом зовнішньополітичні питання Трамп не згадав. Раніше він неодноразово заявляв про спроможність "закінчити війну за один день", хоча жодного разу не пояснював, як.



Зазначимо, що в 2020 Трамп уже передчасно оголошував свою перемогу, але тоді її здобув Джо Байден.



Демократка Камала Гарріс сьогодні вже не виступатиме – вона покинула свій штаб.



Перевагу Республіканська партія має не лише на президентських виборах. Республіканці повертать собі контроль над Сенатом.

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