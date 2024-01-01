На Волині загорівся автомобіль
Сьогодні, 11:47
У Володимирі рятувальники загасили пожежу автомобіля.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
5 листопада о 21:14 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в місті Володимир горить легковий автомобіль.
На місце події прибули черговий підрозділ 7 ДПРЧ з міста.
О 21:33 вогнеборці за допомогою водяного ствола ліквідували займання. Потерпілих немає. Причина пожежі встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
5 листопада о 21:14 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в місті Володимир горить легковий автомобіль.
На місце події прибули черговий підрозділ 7 ДПРЧ з міста.
О 21:33 вогнеборці за допомогою водяного ствола ліквідували займання. Потерпілих немає. Причина пожежі встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку через пориви 20 будинків, школа і дитсадок — без тепла
Сьогодні, 12:44
На Волині загорівся автомобіль
Сьогодні, 11:47
Трамп провів перший після виборів виступ: жодного слова про війну в Україні, багато згадок про закриття кордонів
Сьогодні, 10:34