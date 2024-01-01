На Волині загорівся автомобіль

На Волині загорівся автомобіль
У Володимирі рятувальники загасили пожежу автомобіля.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

5 листопада о 21:14 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в місті Володимир горить легковий автомобіль.

На місце події прибули черговий підрозділ 7 ДПРЧ з міста.

О 21:33 вогнеборці за допомогою водяного ствола ліквідували займання. Потерпілих немає. Причина пожежі встановлюється.
На Волині загорівся автомобіль

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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