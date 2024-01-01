На Волині загорівся автомобіль





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



5 листопада о 21:14 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в місті Володимир горить легковий автомобіль.



На місце події прибули черговий підрозділ 7 ДПРЧ з міста.



О 21:33 вогнеборці за допомогою водяного ствола ліквідували займання. Потерпілих немає. Причина пожежі встановлюється.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі рятувальники загасили пожежу автомобіля.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.5 листопада о 21:14 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в місті Володимир горить легковий автомобіль.На місце події прибули черговий підрозділ 7 ДПРЧ з міста.О 21:33 вогнеборці за допомогою водяного ствола ліквідували займання. Потерпілих немає. Причина пожежі встановлюється.

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