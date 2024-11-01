У Генштабі пояснили, навіщо створюють нові бригади замість поповнювати існуючі





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"Останнім часом у медіа й соцмережах активно обговорюється створення у Збройних силах України нових бригад та підсилення районів оборони бригад батальйонами з інших військових частин (замість поповнення особового складу самих бригад). З цього приводу позиція командування наступна.



За останній час ворог збільшив кількість полків, бригад і дивізій та чисельність свого особового складу майже на 100 тисяч осіб. Також збільшилась протяжність лінії фронту.



Для того, щоб закривати фронт, у складі ЗС України і необхідно створювати нові бригади. Іншого дієвого способу протидіяти переважаючому противнику просто немає. Адже на сьогодні ми маємо 1300 км протяжності фронту з активними бойовими зіткненнями", - йдеться в повідомленні.



Як пояснює Лиховій, на лінії бойового зіткнення російські окупанти мають значну перевагу, іноді 5-кратну. Тому, коли в ході бойових дій постає загроза втрати позицій та рубежів оборони визначених бригад, задіюється передислокація сюди окремих батальйонів інших військових частин.



Це логічний та внормований статутом спосіб дій для посилення оборони: коли на проблемних ділянках фронту є загроза прориву, на нього переводяться підрозділи з неатакованих ділянок, запевняє речник ГШ.



В умовах недостатності сил і засобів це оптимальний спосіб протидії переважаючим силам противника. Таким чином зменшується ризик прориву, пояснює офіцер.



"Потрібно враховувати, що сьогодні в Збройних силах немає можливості оперативно поповнювати бригади особовим складом. Така потреба розписана на місяць вперед.



Також слід розуміти, що люди, які поповнюють підрозділ, повинні пройти в ньому адаптацію і злагодження, а на це потрібен час.



Саме тому для посилення ділянки фронту, де виникає загроза прориву, задіюють уже сформований підрозділ, який готовий виконати задачу в найбільш стислі терміни.



Крім того, для ротації і заміни вже існуючих бригад також потрібні бригади. Простим поповненням бригад, які понесли значні втрати, теж не можна обмежитися - тому що вони потребують бойового злагодження. Для їхньої заміни та виведення з району бойових дій потрібні нові бригади", - сказав Лиховій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб пояснює, що в ЗСУ створюють нові бригади замість поповнювати існуючі, оскільки ворог збільшив склад своїх військ майже на 100 тисяч осіб, також збільшилась протяжність лінії фронту.Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ капітан Дмитро Лиховій у коментарі "Українській правді"."Останнім часом у медіа й соцмережах активно обговорюється створення у Збройних силах України нових бригад та підсилення районів оборони бригад батальйонами з інших військових частин (замість поповнення особового складу самих бригад). З цього приводу позиція командування наступна.За останній час ворог збільшив кількість полків, бригад і дивізій та чисельність свого особового складу майже на 100 тисяч осіб. Також збільшилась протяжність лінії фронту.Для того, щоб закривати фронт, у складі ЗС України і необхідно створювати нові бригади. Іншого дієвого способу протидіяти переважаючому противнику просто немає. Адже на сьогодні ми маємо 1300 км протяжності фронту з активними бойовими зіткненнями", - йдеться в повідомленні.Як пояснює Лиховій, на лінії бойового зіткнення російські окупанти мають значну перевагу, іноді 5-кратну. Тому, коли в ході бойових дій постає загроза втрати позицій та рубежів оборони визначених бригад, задіюється передислокація сюди окремих батальйонів інших військових частин.Це логічний та внормований статутом спосіб дій для посилення оборони: коли на проблемних ділянках фронту є загроза прориву, на нього переводяться підрозділи з неатакованих ділянок, запевняє речник ГШ.В умовах недостатності сил і засобів це оптимальний спосіб протидії переважаючим силам противника. Таким чином зменшується ризик прориву, пояснює офіцер."Потрібно враховувати, що сьогодні в Збройних силах немає можливості оперативно поповнювати бригади особовим складом. Така потреба розписана на місяць вперед.Також слід розуміти, що люди, які поповнюють підрозділ, повинні пройти в ньому адаптацію і злагодження, а на це потрібен час.Саме тому для посилення ділянки фронту, де виникає загроза прориву, задіюють уже сформований підрозділ, який готовий виконати задачу в найбільш стислі терміни.Крім того, для ротації і заміни вже існуючих бригад також потрібні бригади. Простим поповненням бригад, які понесли значні втрати, теж не можна обмежитися - тому що вони потребують бойового злагодження. Для їхньої заміни та виведення з району бойових дій потрібні нові бригади", - сказав Лиховій.

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