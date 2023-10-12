У Луцьку із охопленої пожежею квартири врятували жінку
Сьогодні, 13:04
У Луцьку рятувальники врятували із охопленої пожежею квартири жінку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
6 листопада об 11:39 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на четвертому поверсі багатоквартирного будинку на вулиці Архітектора Метельницького у Луцьку.
За викликом до місця події спрямували оперативно-координаційний центр та три відділення рятувальників 1 ДПРЧ м. Луцька.
Працівники ДСНС у складі ланки газодимозахисної служби виявили в коридорі квартири жінку літнього віку ознаками життя, винесли її назовні й передали медикам.
Горіння, що охопило диван і хатні речі, локалізували об 11:49, ліквідували - об 11:52.
Причину та обставини пожежі з'ясовують.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
6 листопада об 11:39 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на четвертому поверсі багатоквартирного будинку на вулиці Архітектора Метельницького у Луцьку.
За викликом до місця події спрямували оперативно-координаційний центр та три відділення рятувальників 1 ДПРЧ м. Луцька.
Працівники ДСНС у складі ланки газодимозахисної служби виявили в коридорі квартири жінку літнього віку ознаками життя, винесли її назовні й передали медикам.
Горіння, що охопило диван і хатні речі, локалізували об 11:49, ліквідували - об 11:52.
Причину та обставини пожежі з'ясовують.
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