У Луцьку із охопленої пожежею квартири врятували жінку

У Луцьку із охопленої пожежею квартири врятували жінку
У Луцьку рятувальники врятували із охопленої пожежею квартири жінку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

6 листопада об 11:39 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на четвертому поверсі багатоквартирного будинку на вулиці Архітектора Метельницького у Луцьку.

За викликом до місця події спрямували оперативно-координаційний центр та три відділення рятувальників 1 ДПРЧ м. Луцька.

Працівники ДСНС у складі ланки газодимозахисної служби виявили в коридорі квартири жінку літнього віку ознаками життя, винесли її назовні й передали медикам.

Горіння, що охопило диван і хатні речі, локалізували об 11:49, ліквідували - об 11:52.
У Луцьку із охопленої пожежею квартири врятували жінку

Причину та обставини пожежі з'ясовують.
У Луцьку із охопленої пожежею квартири врятували жінку
У Луцьку із охопленої пожежею квартири врятували жінку
У Луцьку із охопленої пожежею квартири врятували жінку
У Луцьку із охопленої пожежею квартири врятували жінку

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Теги: Луцьк, пожежа, квартира
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