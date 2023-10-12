У Луцьку із охопленої пожежею квартири врятували жінку

У Луцьку рятувальники врятували із охопленої пожежею квартири жінку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.6 листопада об 11:39 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на четвертому поверсі багатоквартирного будинку на вулиці Архітектора Метельницького у Луцьку.За викликом до місця події спрямували оперативно-координаційний центр та три відділення рятувальників 1 ДПРЧ м. Луцька.Працівники ДСНС у складі ланки газодимозахисної служби виявили в коридорі квартири жінку літнього віку ознаками життя, винесли її назовні й передали медикам.Горіння, що охопило диван і хатні речі, локалізували об 11:49, ліквідували - об 11:52.Причину та обставини пожежі з'ясовують.