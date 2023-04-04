Трамп набрав потрібну кількість голосів. Тепер він офіційно переможець виборів

Дональд Трамп офіційно переміг на виборах президента, набравши 277 голосів виборників із 270 потрібних для перемоги.



Про це повідомило агентство Associated Press, пише



Трамп отримав іще 10 голосів виборників, перемігши вже в четвертому «хиткому» штаті Вісконсин. Тож загалом він набрав 277 голосів — хоч для перемоги йому було досить 270. Тим часом його суперниця демократка Камала Гарріс отримала лише 224 голоси виборників.



Підрахунок голосів досі триває в деяких штатах, зокрема ключових Неваді, Мічигані та Аризоні, але там теж лідирує Трамп, і вони вже не вплинуть на результат виборів.



До того республіканець здобув більшість голосів у найважливішому «хиткому» штаті — Пенсильванії. А також двох інших «хитких» штатах — Північній Кароліні та Джорджії.



Вибори президента США

Ще до оголошення офіційних результатів Дональд Трамп оголосив себе 47-м президентом США.



Світові лідери вже почали вітати Трампа з перемогою. Так, президент Франції Емманюель Макрон висловив готовність «працювати разом, як ми це робили протягом чотирьох років». Серед лідерів, які привітали Трампа, прем’єри Великої Британії, Ізраїлю, Угорщини, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент України Володимир Зеленський.



Паралельно з президентським голосуванням у США тривають вибори до Конгресу — законодавчого органу країни. Республіканці змогли взяти більшість у Сенаті, який є верхньою палатою Конгресу, а також мають шанс зберегти контроль над нижньою — Палатою представників.



Про головні події цих виборів читайте в нашій текстовій трансляції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кандидат у президенти СШАофіційно переміг на виборах президента, набравши 277 голосів виборників із 270 потрібних для перемоги.Про це повідомило агентство Associated Press, пише Громадське Трамп отримав іще 10 голосів виборників, перемігши вже в четвертому «хиткому» штаті Вісконсин. Тож загалом він набрав 277 голосів — хоч для перемоги йому було досить 270. Тим часом його суперниця демократка Камала Гарріс отримала лише 224 голоси виборників.Підрахунок голосів досі триває в деяких штатах, зокрема ключових Неваді, Мічигані та Аризоні, але там теж лідирує Трамп, і вони вже не вплинуть на результат виборів.До того республіканець здобув більшість голосів у найважливішому «хиткому» штаті — Пенсильванії. А також двох інших «хитких» штатах — Північній Кароліні та Джорджії.Вибори президента СШАЩе до оголошення офіційних результатів Дональд Трамп оголосив себе 47-м президентом США.Світові лідери вже почали вітати Трампа з перемогою. Так, президент Франції Емманюель Макрон висловив готовність «працювати разом, як ми це робили протягом чотирьох років». Серед лідерів, які привітали Трампа, прем’єри Великої Британії, Ізраїлю, Угорщини, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент України Володимир Зеленський.Паралельно з президентським голосуванням у США тривають вибори до Конгресу — законодавчого органу країни. Республіканці змогли взяти більшість у Сенаті, який є верхньою палатою Конгресу, а також мають шанс зберегти контроль над нижньою — Палатою представників.Про головні події цих виборів читайте в нашій текстовій трансляції.

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