Знову коровай на закритій труні: на Волині попрощалися з Героєм Нікітою Ковальчуком
Сьогодні, 13:41
Невблаганний свій вирок винесла війна іще одному молодому життю. У 28 років поліг, захищаючи Україну, новітній український Герой – Нікіта Ковальчук з села Новосілки.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Знову коровай на закритій труні, а ще – маруновий берет і прапор десантно-штурмової бригади. Лише три місяці служби… Ще міг багато цей хлопець зробити для батьківщини, ще міг влаштувати особисте життя, народити дітей. На жаль, усе це перекреслила смерть.
Провести Нікіту в останню земну дорогу і підтримати його маму, брата та усю згорьовану родину прийшло сьогодні багато людей. Сліпуче сонце, море квітів і рясні сльози на обличчях – таким запам’ятається кожному цей день прощання.
Дякуємо Воїну, що наближав нашу Перемогу! Слава Герою", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Знову коровай на закритій труні, а ще – маруновий берет і прапор десантно-штурмової бригади. Лише три місяці служби… Ще міг багато цей хлопець зробити для батьківщини, ще міг влаштувати особисте життя, народити дітей. На жаль, усе це перекреслила смерть.
Провести Нікіту в останню земну дорогу і підтримати його маму, брата та усю згорьовану родину прийшло сьогодні багато людей. Сліпуче сонце, море квітів і рясні сльози на обличчях – таким запам’ятається кожному цей день прощання.
Дякуємо Воїну, що наближав нашу Перемогу! Слава Герою", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Знову коровай на закритій труні: на Волині попрощалися з Героєм Нікітою Ковальчуком
Сьогодні, 13:41
У Луцьку із охопленої пожежею квартири врятували жінку
Сьогодні, 13:04
У Луцьку через пориви 20 будинків, школа і дитсадок — без тепла
Сьогодні, 12:44