Знову коровай на закритій труні: на Волині попрощалися з Героєм Нікітою Ковальчуком

Нікіта Ковальчук з села Новосілки.



Про це Ігор Пальонка.



"Знову коровай на закритій труні, а ще – маруновий берет і прапор десантно-штурмової бригади. Лише три місяці служби… Ще міг багато цей хлопець зробити для батьківщини, ще міг влаштувати особисте життя, народити дітей. На жаль, усе це перекреслила смерть.



Провести Нікіту в останню земну дорогу і підтримати його маму, брата та усю згорьовану родину прийшло сьогодні багато людей. Сліпуче сонце, море квітів і рясні сльози на обличчях – таким запам’ятається кожному цей день прощання.



Дякуємо Воїну, що наближав нашу Перемогу! Слава Герою", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Невблаганний свій вирок винесла війна іще одному молодому життю. У 28 років поліг, захищаючи Україну, новітній український Герой –з села Новосілки.Про це повідомив міський голова Володимира"Знову коровай на закритій труні, а ще – маруновий берет і прапор десантно-штурмової бригади. Лише три місяці служби… Ще міг багато цей хлопець зробити для батьківщини, ще міг влаштувати особисте життя, народити дітей. На жаль, усе це перекреслила смерть.Провести Нікіту в останню земну дорогу і підтримати його маму, брата та усю згорьовану родину прийшло сьогодні багато людей. Сліпуче сонце, море квітів і рясні сльози на обличчях – таким запам’ятається кожному цей день прощання.Дякуємо Воїну, що наближав нашу Перемогу! Слава Герою", - йдеться в повідомленні.

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