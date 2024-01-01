Знову коровай на закритій труні: на Волині попрощалися з Героєм Нікітою Ковальчуком

Знову коровай на закритій труні: на Волині попрощалися з Героєм Нікітою Ковальчуком
Невблаганний свій вирок винесла війна іще одному молодому життю. У 28 років поліг, захищаючи Україну, новітній український Герой – Нікіта Ковальчук з села Новосілки.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"Знову коровай на закритій труні, а ще – маруновий берет і прапор десантно-штурмової бригади. Лише три місяці служби… Ще міг багато цей хлопець зробити для батьківщини, ще міг влаштувати особисте життя, народити дітей. На жаль, усе це перекреслила смерть.

Провести Нікіту в останню земну дорогу і підтримати його маму, брата та усю згорьовану родину прийшло сьогодні багато людей. Сліпуче сонце, море квітів і рясні сльози на обличчях – таким запам’ятається кожному цей день прощання.

Дякуємо Воїну, що наближав нашу Перемогу! Слава Герою", - йдеться в повідомленні.
Знову коровай на закритій труні: на Волині попрощалися з Героєм Нікітою Ковальчуком

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Знову коровай на закритій труні: на Волині попрощалися з Героєм Нікітою Ковальчуком
Знову коровай на закритій труні: на Волині попрощалися з Героєм Нікітою Ковальчуком

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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