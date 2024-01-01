У Луцьку попрощалися із захисником України Дмитром Бондаренком

Бондаренком Дмитром Володимировичем (16.06.1993), який загинув 27 жовтня в районі населеного пункту Новоівановка Курської області російської федерації.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна долучилися рідні, друзі, бойові побратими загиблого, небайдужі жителі громади, а також секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.



Після завершення чину похорону, труну з тілом загиблого пронесли Театральним Майданом.



Біля фотостенда пам’яті загиблих Героїв траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн України.



Поховали Дмитра Бондаренка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У кафедральному соборі Святої Трійці відбувся чин похорону та прощання із військовослужбовцем(16.06.1993), який загинув 27 жовтня в районі населеного пункту Новоівановка Курської області російської федерації.Про це повідомили у Луцькій міській раді.До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна долучилися рідні, друзі, бойові побратими загиблого, небайдужі жителі громади, а також секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.Після завершення чину похорону, труну з тілом загиблого пронесли Театральним Майданом.Біля фотостенда пам’яті загиблих Героїв траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн України.Поховали Дмитра Бондаренка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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