У Луцьку попрощалися із захисником України Дмитром Бондаренком
Сьогодні, 14:49
У кафедральному соборі Святої Трійці відбувся чин похорону та прощання із військовослужбовцем Бондаренком Дмитром Володимировичем (16.06.1993), який загинув 27 жовтня в районі населеного пункту Новоівановка Курської області російської федерації.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна долучилися рідні, друзі, бойові побратими загиблого, небайдужі жителі громади, а також секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.
Після завершення чину похорону, труну з тілом загиблого пронесли Театральним Майданом.
Біля фотостенда пам’яті загиблих Героїв траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн України.
Поховали Дмитра Бондаренка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна долучилися рідні, друзі, бойові побратими загиблого, небайдужі жителі громади, а також секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.
Після завершення чину похорону, труну з тілом загиблого пронесли Театральним Майданом.
Біля фотостенда пам’яті загиблих Героїв траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн України.
Поховали Дмитра Бондаренка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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