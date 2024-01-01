У Луцьку попрощалися із захисником України Дмитром Бондаренком

У Луцьку попрощалися із захисником України Дмитром Бондаренком
У кафедральному соборі Святої Трійці відбувся чин похорону та прощання із військовослужбовцем Бондаренком Дмитром Володимировичем (16.06.1993), який загинув 27 жовтня в районі населеного пункту Новоівановка Курської області російської федерації.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна долучилися рідні, друзі, бойові побратими загиблого, небайдужі жителі громади, а також секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.

Після завершення чину похорону, труну з тілом загиблого пронесли Театральним Майданом.

Біля фотостенда пам’яті загиблих Героїв траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн України.

Поховали Дмитра Бондаренка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
У Луцьку попрощалися із захисником України Дмитром Бондаренком

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
У Луцьку попрощалися із захисником України Дмитром Бондаренком
У Луцьку попрощалися із захисником України Дмитром Бондаренком
У Луцьку попрощалися із захисником України Дмитром Бондаренком
У Луцьку попрощалися із захисником України Дмитром Бондаренком

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Радник президента: Зеленський не підпише «закон про дрова»
Сьогодні, 15:41
30 лучан, майно яких постраждало 26 серпня під час ворожого обстрілу, отримають допомогу
Сьогодні, 15:16
У Луцьку попрощалися із захисником України Дмитром Бондаренком
Сьогодні, 14:49
Дрони ГУР вперше уразили російські кораблі у Каспійському морі — за 1500 кілометрів від кордону
Сьогодні, 14:25
Знову коровай на закритій труні: на Волині попрощалися з Героєм Нікітою Ковальчуком
Сьогодні, 13:41
Схожі новини
30 лучан, майно яких постраждало 26 серпня під час ворожого обстрілу, отримають допомогу 30 лучан, майно яких постраждало 26 серпня під час ворожого обстрілу, отримають допомогу
Сьогодні, 15:16
Знову коровай на закритій труні: на Волині попрощалися з Героєм Нікітою Ковальчуком Знову коровай на закритій труні: на Волині попрощалися з Героєм Нікітою Ковальчуком
Сьогодні, 13:41
«На щиті» на Волинь повертається Герой Олександр Друкачук «На щиті» на Волинь повертається Герой Олександр Друкачук
05 листопад, 10:54
На Волині попрощалися із 22-річним Героєм Борисом Леляком, який родом з окупованої Херсонщини На Волині попрощалися із 22-річним Героєм Борисом Леляком, який родом з окупованої Херсонщини
04 листопад, 14:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Радник президента: Зеленський не підпише «закон про дрова»
Сьогодні, 15:41
 0
30 лучан, майно яких постраждало 26 серпня під час ворожого обстрілу, отримають допомогу
Сьогодні, 15:16
 0
У Луцьку попрощалися із захисником України Дмитром Бондаренком
Сьогодні, 14:49
 0
Дрони ГУР вперше уразили російські кораблі у Каспійському морі — за 1500 кілометрів від кордону
Сьогодні, 14:25
 0
Знову коровай на закритій труні: на Волині попрощалися з Героєм Нікітою Ковальчуком
Сьогодні, 13:41
 0
Медіа
відео
1/8