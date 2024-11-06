Радник президента: Зеленський не підпише «закон про дрова»





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"Президент не буде підписувати цей закон", – заявив Литвин, але про причини цього не повідомив.



Литвин також пояснив, що з технічних причин час на вето минув.



10 жовтня парламент ухвалив закон про суттєве підвищення штрафів та строків кримінальної відповідальності за незаконну вирубку, збут і зберігання деревини та чагарників без документів про їхнє походження.



Що ухвалили депутати?



Закон, запропонований групою нардепів зі «Слуги народу», передбачає карати «за перевезення, зберігання, збут дерев, чагарників або деревини без документів, що підтверджують законність походження дерев, або з підробленими документами»:



у разі вартості деревини понад 30 280 грн — штраф від 34 000 до 51 000 грн або обмеження чи позбавлення волі до трьох років;

у разі вартості деревини понад 90 240 грн — штраф від 170 000 до 425 000 грн або позбавлення волі від п'яти до семи років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Радник президента України Дмитро Литвин повідомив ВВС Україна про те, чи підпише Володимир Зеленський “закон про дрова”.Про це пише LB.ua "Президент не буде підписувати цей закон", – заявив Литвин, але про причини цього не повідомив.Литвин також пояснив, що з технічних причин час на вето минув.10 жовтня парламент ухвалив закон про суттєве підвищення штрафів та строків кримінальної відповідальності за незаконну вирубку, збут і зберігання деревини та чагарників без документів про їхнє походження.Закон, запропонований групою нардепів зі «Слуги народу», передбачає карати «за перевезення, зберігання, збут дерев, чагарників або деревини без документів, що підтверджують законність походження дерев, або з підробленими документами»:у разі вартості деревини понад 30 280 грн — штраф від 34 000 до 51 000 грн або обмеження чи позбавлення волі до трьох років;у разі вартості деревини понад 90 240 грн — штраф від 170 000 до 425 000 грн або позбавлення волі від п'яти до семи років.

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