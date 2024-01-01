На Волині під колесами вантажівки загинув велосипедист





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні о 12:56 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у місті Ковель вантажний автомобіль наїхав на велосипедиста.



На місце події прибули рятувальники 4-ї ДПРЧ з міста. Надзвичайники за допомогою гідравлічного і пневматичного інструментів припідняли задню частину авто та дістали тіло чоловіка.



Причини ДТП наразі з'ясовують правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельському районі рятувальники деблокували тіло чоловіка з-під вантажівки.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні о 12:56 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у місті Ковель вантажний автомобіль наїхав на велосипедиста.На місце події прибули рятувальники 4-ї ДПРЧ з міста. Надзвичайники за допомогою гідравлічного і пневматичного інструментів припідняли задню частину авто та дістали тіло чоловіка.Причини ДТП наразі з'ясовують правоохоронці.

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