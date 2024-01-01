На Волині під колесами вантажівки загинув велосипедист

На Волині під колесами вантажівки загинув велосипедист
У Ковельському районі рятувальники деблокували тіло чоловіка з-під вантажівки.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні о 12:56 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у місті Ковель вантажний автомобіль наїхав на велосипедиста.

На місце події прибули рятувальники 4-ї ДПРЧ з міста. Надзвичайники за допомогою гідравлічного і пневматичного інструментів припідняли задню частину авто та дістали тіло чоловіка.
На Волині під колесами вантажівки загинув велосипедист

Причини ДТП наразі з'ясовують правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДТП, вантажівка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині під колесами вантажівки загинув велосипедист
Сьогодні, 16:47
Бачив, як відрізали голови полоненим бійцям ЗСУ: на Курщині в полон потрапив екс-«вагнерівець»
Сьогодні, 16:38
Радник президента: Зеленський не підпише «закон про дрова»
Сьогодні, 15:41
30 лучан, майно яких постраждало 26 серпня під час ворожого обстрілу, отримають допомогу
Сьогодні, 15:16
У Луцьку попрощалися із захисником України Дмитром Бондаренком
Сьогодні, 14:49
Схожі новини
Смертельна ДТП на Волині: водій Audi зіткнувся з вантажівкою Смертельна ДТП на Волині: водій Audi зіткнувся з вантажівкою
16 вересень, 11:29
На Волині вантажівка в’їхала в авто, яке стояло на узбіччі дороги: четверо людей госпіталізували На Волині вантажівка в’їхала в авто, яке стояло на узбіччі дороги: четверо людей госпіталізували
06 вересень, 15:22
На Волині зіткнулися бус та вантажівка: водій легковика загинув На Волині зіткнулися бус та вантажівка: водій легковика загинув
11 липень, 17:08
На Волині водій вантажівки в'їхав авто, в якому перебувала жінка з 3-річною дитиною На Волині водій вантажівки в'їхав авто, в якому перебувала жінка з 3-річною дитиною
15 березень, 12:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині під колесами вантажівки загинув велосипедист
Сьогодні, 16:47
 0
Бачив, як відрізали голови полоненим бійцям ЗСУ: на Курщині в полон потрапив екс-«вагнерівець»
Сьогодні, 16:38
 0
Радник президента: Зеленський не підпише «закон про дрова»
Сьогодні, 15:41
 0
30 лучан, майно яких постраждало 26 серпня під час ворожого обстрілу, отримають допомогу
Сьогодні, 15:16
 0
У Луцьку попрощалися із захисником України Дмитром Бондаренком
Сьогодні, 14:49
 0
Медіа
відео
1/8