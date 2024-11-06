Правоохоронці ідентифікували розстріляних українських військовополонених на Покровському напрямку





Про це заявив начальник управління Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Денис Лисенко, пише



5 листопада в Донецькій області було зареєстровано чергові два факти вбивства українських військовополонених під час здачі в полон. Зокрема, 23 жовтня в східній частині міста Селидове росіяни вбили трьох військовополонених, а 1 листопада поблизу смт Вишневе Селидовської територіальної громади, коли ще трьох військовополонених розстріляли окупанти.



"Щодо долі решти осіб, які там перебували, ми також вживаємо всіх заходів, щоб встановити, що з ними зараз сталось. У нас уже є попередня інформація щодо безпосередніх виконавців, тобто тих підрозділів ЗС РФ, які штурмували наші позиції, і зараз ми намагаємося підтвердити або спростувати цю інформацію. Тобто ми вже маємо орієнтир, хто це міг бути, зараз лише збираємо докази на підтвердження нашої версії", – зазначив начальник управління.



Загалом, правоохоронці розслідують 49 кримінальних проваджень за фактами вбивства 124 військовополонених на полі бою.



Кількість страт українських військовополонених почала суттєво зростати наприкінці минулого року. До цього переважали факти катувань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронцям вдалося ідентифікувати шістьох українських військовополонених, яких росіяни вбили на Покровському напрямку.Про це заявив начальник управління Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора, пише LB.ua 5 листопада в Донецькій області було зареєстровано чергові два факти вбивства українських військовополонених під час здачі в полон. Зокрема, 23 жовтня в східній частині міста Селидове росіяни вбили трьох військовополонених, а 1 листопада поблизу смт Вишневе Селидовської територіальної громади, коли ще трьох військовополонених розстріляли окупанти."Щодо долі решти осіб, які там перебували, ми також вживаємо всіх заходів, щоб встановити, що з ними зараз сталось. У нас уже є попередня інформація щодо безпосередніх виконавців, тобто тих підрозділів ЗС РФ, які штурмували наші позиції, і зараз ми намагаємося підтвердити або спростувати цю інформацію. Тобто ми вже маємо орієнтир, хто це міг бути, зараз лише збираємо докази на підтвердження нашої версії", – зазначив начальник управління.Загалом, правоохоронці розслідують 49 кримінальних проваджень за фактами вбивства 124 військовополонених на полі бою.Кількість страт українських військовополонених почала суттєво зростати наприкінці минулого року. До цього переважали факти катувань.

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