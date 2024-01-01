Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 7 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 7 листопада
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 7-9° тепла.
Волинська область
Невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 5-10° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 7 листопада
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 7-9° тепла.
Волинська область
Невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 5-10° тепла.
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