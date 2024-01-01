У Луцькій громаді звільнили чотирьох директорів шкіл: причини





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У мережі шириться інформація, що буцімто одномоментно звільнили трьох директорів навчальних закладів обласного центру. У коментарі нашим журналістам очільник департаменту освіти Віталій Бондар це підтвердив.



«Є така процедура. Люди звільняються через перехід на іншу роботу, хтось виходить на пенсію, у когось закінчується просто контракт. Це просто так співпало», – каже Бондар.



Зауважимо, що ще четвертого листопада на сайту департаменту освіти з'явилось три оголошення про заміщення посад директорів у:



Луцькому ліцеї № 11;

Княгининівському ліцеї № 34;

Луцькій гімназії № 7.

Наступного дня, вже п'ятого листопада, з'явилося ще одне оголошення – про заміщення посади директора у Луцькій ЗОШ І-III ступенів № 13.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку шукають директорів для чотирьох освітніх закладів громади.Журналісти сайту «Конкурент» дізнавалися, з чим пов'язані такі кадрові зміни.У мережі шириться інформація, що буцімто одномоментно звільнили трьох директорів навчальних закладів обласного центру. У коментарі нашим журналістам очільник департаменту освітице підтвердив.«Є така процедура. Люди звільняються через перехід на іншу роботу, хтось виходить на пенсію, у когось закінчується просто контракт. Це просто так співпало», – каже Бондар.Зауважимо, що ще четвертого листопада на сайту департаменту освіти з'явилось три оголошення про заміщення посад директорів у:Луцькому ліцеї № 11;Княгининівському ліцеї № 34;Луцькій гімназії № 7.Наступного дня, вже п'ятого листопада, з'явилося ще одне оголошення – про заміщення посади директора у Луцькій ЗОШ І-III ступенів № 13.

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