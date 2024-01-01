У Луцькій громаді звільнили чотирьох директорів шкіл: причини
Сьогодні, 21:15
У Луцьку шукають директорів для чотирьох освітніх закладів громади.
Журналісти сайту «Конкурент» дізнавалися, з чим пов'язані такі кадрові зміни.
У мережі шириться інформація, що буцімто одномоментно звільнили трьох директорів навчальних закладів обласного центру. У коментарі нашим журналістам очільник департаменту освіти Віталій Бондар це підтвердив.
«Є така процедура. Люди звільняються через перехід на іншу роботу, хтось виходить на пенсію, у когось закінчується просто контракт. Це просто так співпало», – каже Бондар.
Зауважимо, що ще четвертого листопада на сайту департаменту освіти з'явилось три оголошення про заміщення посад директорів у:
Луцькому ліцеї № 11;
Княгининівському ліцеї № 34;
Луцькій гімназії № 7.
Наступного дня, вже п'ятого листопада, з'явилося ще одне оголошення – про заміщення посади директора у Луцькій ЗОШ І-III ступенів № 13.
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Журналісти сайту «Конкурент» дізнавалися, з чим пов'язані такі кадрові зміни.
У мережі шириться інформація, що буцімто одномоментно звільнили трьох директорів навчальних закладів обласного центру. У коментарі нашим журналістам очільник департаменту освіти Віталій Бондар це підтвердив.
«Є така процедура. Люди звільняються через перехід на іншу роботу, хтось виходить на пенсію, у когось закінчується просто контракт. Це просто так співпало», – каже Бондар.
Зауважимо, що ще четвертого листопада на сайту департаменту освіти з'явилось три оголошення про заміщення посад директорів у:
Луцькому ліцеї № 11;
Княгининівському ліцеї № 34;
Луцькій гімназії № 7.
Наступного дня, вже п'ятого листопада, з'явилося ще одне оголошення – про заміщення посади директора у Луцькій ЗОШ І-III ступенів № 13.
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