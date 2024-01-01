На Волині юнак задушив себе пакетом

На Волині юнак задушив себе пакетом
У Ковелі 18-річний юнак скоїв самогубство. Трагедія сталася вчора, 5 листопада.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Як стало відомо, хлопець поклав на лице шматок тканини, надягнув на голову поліетиленовий пакет і затягнутий ременем, щоб не надходило повітря.

Його виявили на ліжку.

Медики, які прибули на виклик, констатували біологічну смерть.

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Теги: Самогубство, Волинь
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