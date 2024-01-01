На Волині юнак задушив себе пакетом
Сьогодні, 21:45
У Ковелі 18-річний юнак скоїв самогубство. Трагедія сталася вчора, 5 листопада.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Як стало відомо, хлопець поклав на лице шматок тканини, надягнув на голову поліетиленовий пакет і затягнутий ременем, щоб не надходило повітря.
Його виявили на ліжку.
Медики, які прибули на виклик, констатували біологічну смерть.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Як стало відомо, хлопець поклав на лице шматок тканини, надягнув на голову поліетиленовий пакет і затягнутий ременем, щоб не надходило повітря.
Його виявили на ліжку.
Медики, які прибули на виклик, констатували біологічну смерть.
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