На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Андрій Грицюк

На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Андрій Грицюк
На війні з російськими окупантами загинув воїн з Луцька Андрій Грицюк.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.


Лучанин Грицюк Андрій Юрійович, 1 вересня 1992 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-помічника гранатометника механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону.

Солдат Грицюк Андрій Юрійович загинув 26 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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