ТРЦ «ПортCity» у Луцьку працюватиме цілодобово





Про це стало відомо у середу, 6 листопада, під час засідання міськвиконкому, передає



Умови роботи та обмеження



Згідно з рішеннням, ТРЦ «ПортCity» зможе функціонувати цілодобово до 6 листопада 2025 року. Водночас встановлено обмеження на продаж алкогольних напоїв. Забороняється продаж пива (за винятком безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв, а також столових вин з 22:00 до 08:00. Це рішення було прийнято з урахуванням необхідності дотримання громадського порядку та безпеки відвідувачів.



Крім того, адміністрація торгового центру має забезпечити дотримання усіх заходів безпеки під час повітряної тривоги та в період комендантської години, що діє у зв'язку з воєнним станом в країні.



Контроль за дотриманням правил



Відповідальні за дотримання встановленого режиму роботи підрозділи включають Департамент муніципальної варти міської ради, Луцьке районне управління поліції ГУ НП у Волинській області та управління патрульної поліції у Волинській області. Ці служби контролюватимуть дотримання законодавчих вимог та норм громадського порядку в межах ТРЦ «ПортCity».



Рішення про цілодобовий режим роботи покликане сприяти розвитку торгового центру та покращити доступність послуг для мешканців та гостей Луцька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку торгово-розважальному центру «ПортCity», що на вулиці Сухомлинського, дозволили працювати в цілодобовому режимі. Відповідний запит надійшов від ТОВ «Порт Сіті Груп», яке подало всі необхідні документи для отримання дозволу.Про це стало відомо у середу, 6 листопада, під час засідання міськвиконкому, передає ВСН Згідно з рішеннням, ТРЦ «ПортCity» зможе функціонувати цілодобово до 6 листопада 2025 року. Водночас встановлено обмеження на продаж алкогольних напоїв. Забороняється продаж пива (за винятком безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв, а також столових вин з 22:00 до 08:00. Це рішення було прийнято з урахуванням необхідності дотримання громадського порядку та безпеки відвідувачів.Крім того, адміністрація торгового центру має забезпечити дотримання усіх заходів безпеки під час повітряної тривоги та в період комендантської години, що діє у зв'язку з воєнним станом в країні.Відповідальні за дотримання встановленого режиму роботи підрозділи включають Департамент муніципальної варти міської ради, Луцьке районне управління поліції ГУ НП у Волинській області та управління патрульної поліції у Волинській області. Ці служби контролюватимуть дотримання законодавчих вимог та норм громадського порядку в межах ТРЦ «ПортCity».Рішення про цілодобовий режим роботи покликане сприяти розвитку торгового центру та покращити доступність послуг для мешканців та гостей Луцька.

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