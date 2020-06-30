Впав із 4-метрової драбини: на Волині травмувався чоловік

Впав із 4-метрової драбини: на Волині травмувався чоловік
У селі Зоря Володимирського району 5 жовтня під час виконання сільськогосподарських робіт травмувався чоловік.

Відомо, що він втратив рівновагу та впав з 4-метрової драбини. Чоловік отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.

Як розповіли Волинським Новинам в оперативно-диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики виїжджали на виклик щодо падіння з висоти.

Потерпілого в стані середньої важкості госпіталізували у Володимирське ТМО.

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Теги: Волинь, чоловік, травма
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