Впав із 4-метрової драбини: на Волині травмувався чоловік
Сьогодні, 23:19
У селі Зоря Володимирського району 5 жовтня під час виконання сільськогосподарських робіт травмувався чоловік.
Відомо, що він втратив рівновагу та впав з 4-метрової драбини. Чоловік отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.
Як розповіли Волинським Новинам в оперативно-диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики виїжджали на виклик щодо падіння з висоти.
Потерпілого в стані середньої важкості госпіталізували у Володимирське ТМО.
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Відомо, що він втратив рівновагу та впав з 4-метрової драбини. Чоловік отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.
Як розповіли Волинським Новинам в оперативно-диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики виїжджали на виклик щодо падіння з висоти.
Потерпілого в стані середньої важкості госпіталізували у Володимирське ТМО.
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