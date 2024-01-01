Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 7-9 листопада
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 7-9 листопада 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У четвер, 7 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття метеозалежних людей. У п'ятницю та суботу, 8 та 9 листопада, буря трохи вщухне – до К-індексу 4 (жовтий рівень).
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У четвер, 7 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття метеозалежних людей. У п'ятницю та суботу, 8 та 9 листопада, буря трохи вщухне – до К-індексу 4 (жовтий рівень).
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.
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