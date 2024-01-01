50 днів без відключень: чи готова Україна до енергетичних викликів зими





Про це журналістка Олена Курбанова поговорила з військовим експертом Сергієм Грабським в ефірі Курбанова LIVE, передає



Журналістка Олена Курбанова підкреслила значний прогрес у відновленні та стабілізації енергетичної системи.



«Але тим не менш, те, що можна було відновити, відновили. І звісно зараз ми переживаємо понад 50 днів у нас немає відключень», - наголосила вона.



Курбанова також звернула увагу на безпідставність деяких негативних прогнозів щодо ситуації в енергетиці.



«В енергетичних експертів зараз є така фішка: сказати про те, що взимку ми будемо сидіти по 20 годин без світла. Але звісно це незрозуміло як можна спрогнозувати. Або так або так. Будуть обстріли чи не будуть», - пояснила журналістка.



Вона підкреслила негативний вплив таких прогнозів на суспільство.



«І звісно, всі такі закиди про 20 годин без світла – це тільки нагнітання нашого суспільства, це виштовхування людей закордон, це просто умноження цих лякалок. Так не можна себе поводити», - наголосила Курбанова.



Військовий експерт Сергій Грабський у свою чергу підкреслив роль міжнародних партнерів у підготовці енергосистеми до зими.



«Робота проведена вже колосальна, яка дозволить серйозно змінити ситуацію на нашу користь», - наголосив він.



Грабський також відзначив важливість відкритого ринку електроенергії та можливості імпорту для стабілізації енергопостачання.



"Абсолютно відкритий і прозорий ринок постачання електроенергії і ми вже маємо з вами забезпечення електроенергією гарантоване за рахунок імпорту", - пояснив експерт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська енергетична система демонструє готовність до зимового періоду, незважаючи на потенційні загрози.Про це журналісткапоговорила з військовим експертомв ефірі Курбанова LIVE, передає ТСН Журналістка Олена Курбанова підкреслила значний прогрес у відновленні та стабілізації енергетичної системи.«Але тим не менш, те, що можна було відновити, відновили. І звісно зараз ми переживаємо понад 50 днів у нас немає відключень», - наголосила вона.Курбанова також звернула увагу на безпідставність деяких негативних прогнозів щодо ситуації в енергетиці.«В енергетичних експертів зараз є така фішка: сказати про те, що взимку ми будемо сидіти по 20 годин без світла. Але звісно це незрозуміло як можна спрогнозувати. Або так або так. Будуть обстріли чи не будуть», - пояснила журналістка.Вона підкреслила негативний вплив таких прогнозів на суспільство.«І звісно, всі такі закиди про 20 годин без світла – це тільки нагнітання нашого суспільства, це виштовхування людей закордон, це просто умноження цих лякалок. Так не можна себе поводити», - наголосила Курбанова.Військовий експерт Сергій Грабський у свою чергу підкреслив роль міжнародних партнерів у підготовці енергосистеми до зими.«Робота проведена вже колосальна, яка дозволить серйозно змінити ситуацію на нашу користь», - наголосив він.Грабський також відзначив важливість відкритого ринку електроенергії та можливості імпорту для стабілізації енергопостачання."Абсолютно відкритий і прозорий ринок постачання електроенергії і ми вже маємо з вами забезпечення електроенергією гарантоване за рахунок імпорту", - пояснив експерт.

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