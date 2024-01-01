50 днів без відключень: чи готова Україна до енергетичних викликів зими
Сьогодні, 03:14
Українська енергетична система демонструє готовність до зимового періоду, незважаючи на потенційні загрози.
Про це журналістка Олена Курбанова поговорила з військовим експертом Сергієм Грабським в ефірі Курбанова LIVE, передає ТСН.
Журналістка Олена Курбанова підкреслила значний прогрес у відновленні та стабілізації енергетичної системи.
«Але тим не менш, те, що можна було відновити, відновили. І звісно зараз ми переживаємо понад 50 днів у нас немає відключень», - наголосила вона.
Курбанова також звернула увагу на безпідставність деяких негативних прогнозів щодо ситуації в енергетиці.
«В енергетичних експертів зараз є така фішка: сказати про те, що взимку ми будемо сидіти по 20 годин без світла. Але звісно це незрозуміло як можна спрогнозувати. Або так або так. Будуть обстріли чи не будуть», - пояснила журналістка.
Вона підкреслила негативний вплив таких прогнозів на суспільство.
«І звісно, всі такі закиди про 20 годин без світла – це тільки нагнітання нашого суспільства, це виштовхування людей закордон, це просто умноження цих лякалок. Так не можна себе поводити», - наголосила Курбанова.
Військовий експерт Сергій Грабський у свою чергу підкреслив роль міжнародних партнерів у підготовці енергосистеми до зими.
«Робота проведена вже колосальна, яка дозволить серйозно змінити ситуацію на нашу користь», - наголосив він.
Грабський також відзначив важливість відкритого ринку електроенергії та можливості імпорту для стабілізації енергопостачання.
"Абсолютно відкритий і прозорий ринок постачання електроенергії і ми вже маємо з вами забезпечення електроенергією гарантоване за рахунок імпорту", - пояснив експерт.
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Про це журналістка Олена Курбанова поговорила з військовим експертом Сергієм Грабським в ефірі Курбанова LIVE, передає ТСН.
Журналістка Олена Курбанова підкреслила значний прогрес у відновленні та стабілізації енергетичної системи.
«Але тим не менш, те, що можна було відновити, відновили. І звісно зараз ми переживаємо понад 50 днів у нас немає відключень», - наголосила вона.
Курбанова також звернула увагу на безпідставність деяких негативних прогнозів щодо ситуації в енергетиці.
«В енергетичних експертів зараз є така фішка: сказати про те, що взимку ми будемо сидіти по 20 годин без світла. Але звісно це незрозуміло як можна спрогнозувати. Або так або так. Будуть обстріли чи не будуть», - пояснила журналістка.
Вона підкреслила негативний вплив таких прогнозів на суспільство.
«І звісно, всі такі закиди про 20 годин без світла – це тільки нагнітання нашого суспільства, це виштовхування людей закордон, це просто умноження цих лякалок. Так не можна себе поводити», - наголосила Курбанова.
Військовий експерт Сергій Грабський у свою чергу підкреслив роль міжнародних партнерів у підготовці енергосистеми до зими.
«Робота проведена вже колосальна, яка дозволить серйозно змінити ситуацію на нашу користь», - наголосив він.
Грабський також відзначив важливість відкритого ринку електроенергії та можливості імпорту для стабілізації енергопостачання.
"Абсолютно відкритий і прозорий ринок постачання електроенергії і ми вже маємо з вами забезпечення електроенергією гарантоване за рахунок імпорту", - пояснив експерт.
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