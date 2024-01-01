50 днів без відключень: чи готова Україна до енергетичних викликів зими

50 днів без відключень: чи готова Україна до енергетичних викликів зими
Українська енергетична система демонструє готовність до зимового періоду, незважаючи на потенційні загрози.

Про це журналістка Олена Курбанова поговорила з військовим експертом Сергієм Грабським в ефірі Курбанова LIVE, передає ТСН.

Журналістка Олена Курбанова підкреслила значний прогрес у відновленні та стабілізації енергетичної системи.

«Але тим не менш, те, що можна було відновити, відновили. І звісно зараз ми переживаємо понад 50 днів у нас немає відключень», - наголосила вона.

Курбанова також звернула увагу на безпідставність деяких негативних прогнозів щодо ситуації в енергетиці.

«В енергетичних експертів зараз є така фішка: сказати про те, що взимку ми будемо сидіти по 20 годин без світла. Але звісно це незрозуміло як можна спрогнозувати. Або так або так. Будуть обстріли чи не будуть», - пояснила журналістка.

Вона підкреслила негативний вплив таких прогнозів на суспільство.

«І звісно, всі такі закиди про 20 годин без світла – це тільки нагнітання нашого суспільства, це виштовхування людей закордон, це просто умноження цих лякалок. Так не можна себе поводити», - наголосила Курбанова.

Військовий експерт Сергій Грабський у свою чергу підкреслив роль міжнародних партнерів у підготовці енергосистеми до зими.

«Робота проведена вже колосальна, яка дозволить серйозно змінити ситуацію на нашу користь», - наголосив він.

Грабський також відзначив важливість відкритого ринку електроенергії та можливості імпорту для стабілізації енергопостачання.

"Абсолютно відкритий і прозорий ринок постачання електроенергії і ми вже маємо з вами забезпечення електроенергією гарантоване за рахунок імпорту", - пояснив експерт.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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