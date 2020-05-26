На автомобільній дорозі, що сполучає 5 волинських сіл, оновили дорожню розмітку

На автомобільній дорозі, що сполучає 5 волинських сіл, оновили дорожню розмітку
На автомобільній дорозі Т-03-11 /Р-14/ – Седлище – Камінь-Каширський – Ковель – /М-19/ – Колодяжне – Локачі – /Н-17/ нанесли дорожню розмітку на ділянці загальною протяжністю 5,5 кілометра.

Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури області.

Дорожню розмітку нанесли по осі та краях проїзної частини, а також на пішохідних переходах.

Йдеться про дорогу, що сполучає п'ять волинських сіл, а саме: Війниця, Павловичі, Михайлівка, Крухиничі та Локачі.

Як додали в Службі відновлення, цю ділянку автошляху у Володимирському районі частково відремонтували наприкінці 2021 року: вклали вирівнюючий шар нового дорожнього покриття, проте верхній шар асфальту у 2022 році вкласти не встигли через збройну агресію РФ.

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Теги: розмітка, дороги, Волинь
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