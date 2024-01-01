Наздоганяємо Київ: на Волині дорожчає оренда житла





Про це йдеться у звіті аналітичного центру українського маркетплейса нерухомості Dim.Ria, передає



Зазначають, що жовтень приніс ринку оренди незначний спад вартостей у половині областей України, зокрема на Кіровоградщині та Хмельниччині. Та все ж у масштабі всієї країни ціна за оренду зросла. Найдорожчим для оренди залишається Київ, де власники у середньому оголошують 18 218 грн за однокімнатну квартиру. На другому місці – Волинська область, де середня вартість оренди 1-кімнатної квартири зросла на 7% та сягнула 15 682 грн.



Водночас у жовтні користувачі менше шукати шукали житло для оренди порівняно з вереснем. Найсуттєвіший відтік відбувся в Одеській (-25%) та Волинській (-20%) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині у жовтні зросла вартість оренди нерухомості, проте попит на орендоване житло значно знизився у порівнянні з вереснем.Про це йдеться у звіті аналітичного центру українського маркетплейса нерухомості Dim.Ria, передає "Конкурент" Зазначають, що жовтень приніс ринку оренди незначний спад вартостей у половині областей України, зокрема на Кіровоградщині та Хмельниччині. Та все ж у масштабі всієї країни ціна за оренду зросла. Найдорожчим для оренди залишається Київ, де власники у середньому оголошують 18 218 грн за однокімнатну квартиру. На другому місці – Волинська область, де середня вартість оренди 1-кімнатної квартири зросла на 7% та сягнула 15 682 грн.Водночас у жовтні користувачі менше шукати шукали житло для оренди порівняно з вереснем. Найсуттєвіший відтік відбувся в Одеській (-25%) та Волинській (-20%) областях.

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