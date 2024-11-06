Росіяни створюють центри «русифікації» на ТОТ України





Про це розповідає Центр національного спротиву, пише



Володимир Путін поставив завдання "в пріоритетному порядку" створити кабінети російської мови у знищених російськими окупантами Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Херсонщині.



"Така російська мовна агресія пов’язана із поразкою москви щодо сподівань на тотальну лояльність місцевого населення до окупантів. З іншого боку – політика повної асиміляції українців у русскій мір", — пишуть у спротиві.



Центри російської мови будуть створені у кожній шкільній бібліотеці. "Саме школи стали осередками пропаганди кремля на ТОТ України. Для цього тут готують своїх "вчителів", — додають в ЦНС.



Кремль звозить на тимчасово окуповані території вчителів з РФ для знищення самоідентифікації українських школярів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни планують створити центри популяризації російськоої мови на усіх тимчасово окупованих територіях України.Про це розповідає Центр національного спротиву, пише LB.ua Володимир Путін поставив завдання "в пріоритетному порядку" створити кабінети російської мови у знищених російськими окупантами Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Херсонщині."Така російська мовна агресія пов’язана із поразкою москви щодо сподівань на тотальну лояльність місцевого населення до окупантів. З іншого боку – політика повної асиміляції українців у русскій мір", — пишуть у спротиві.Центри російської мови будуть створені у кожній шкільній бібліотеці. "Саме школи стали осередками пропаганди кремля на ТОТ України. Для цього тут готують своїх "вчителів", — додають в ЦНС.Кремль звозить на тимчасово окуповані території вчителів з РФ для знищення самоідентифікації українських школярів.

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