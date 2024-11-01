Бачив, як відрізали голови полоненим бійцям ЗСУ: на Курщині в полон потрапив екс-«вагнерівець»





Про це повідомили у 47 ОМБр, пише



Наразі повідомляється: чи брав затриманий росіянин на ім'я Юрій Піткевич участь у стратах, стверджувати наразі не можна.



Вказано, що цей морпіх РФ має доволі довгий бойовий досвід. У жовтні 2022-го, відбуваючи покарання в одній з російських колоній, погодився підписати контракт з приватною військовою компанією "Вагнер". У складі підрозділів ПВК брав спочатку участь у штурмових діях населених пунктів Соледар та Бахмут на Донеччині. У червні 2023 року приймав участь у "поході" на Москву, яку тоді організував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.



У червні 2024 року Піткевич підписав новий контракт і вступив на службу до 155 бригади морської піхоти РФ. У серпні, коли бригаду перекинули на Курщину, брав безпосередню участь у бойових діях в якості помічника гранатометника.



Наприкінці вересня в районі населеного пункту Глушкове став свідком убивства двох українських військовополонених. За його словами, наказ про страту і подальше відтинання від тіл голів віддав командир підрозділу.



Військовополонений назвав його ім’я, а також імена бійців – безпосередніх виконавців цього воєнного злочину.

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