30 лучан, майно яких постраждало 26 серпня під час ворожого обстрілу, отримають допомогу

30 лучан, майно яких постраждало 26 серпня під час ворожого обстрілу, отримають допомогу
Жителі Луцької міської територіальної громади, майно яких постраждало внаслідок збройної агресії російської федерації, потребують фінансової допомоги для відновлення квартир та житлових будинків шляхом ремонту.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Рішенням комісії з питань виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії РФ, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, складено відповідні протоколи.

Таким чином допомогу отримають 30 мешканців нашої громади, які проживають на проспекті Відродження, вулиці Січовій та Гущанській. Тож люди зможуть завершити відновлення квартир та житлових будинків, які були пошкоджені, та продовжити їх безпечну експлуатацію.

Ще троє громадян, які постраждали внаслідок падіння ворожого безпілотника, подали звернення про компенсацію через електронну публічну послугу «єВідновлення».

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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