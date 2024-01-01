Дрони ГУР вперше уразили російські кораблі у Каспійському морі — за 1500 кілометрів від кордону





Про це



Як зазначається, унаслідок ударів БпЛА уражень зазнали щонайменше два об’єкти в місті Каспійськ. Йдеться про, ймовірно, ракетні кораблі «Татарстан» та «Дагестан». Також ымовірних пошкоджень зазнали малі ракетні кораблі проєкту 21631.



Нагадаємо, атаку дронів на Дагестан підтвердив глава регіону Сергій Меліков. Він повідомив, що сили протиповітряної оборони вранці знищили над містом Каспійськ безпілотний літальний апарат. Уламок збитого дрона поранив неповнолітню дівчину, повідомило МОЗ Дагестану.



Тим часом Telegram-канал Astra із посиланням на свідчення очевидців пише, що дронів було кілька.



Фото та відео з місця атаки свідчать, що дрони намагалися атакувати пункт базування Каспійської флотилії військово-морського флоту рф.



Згідно з відкритими даними, у цьому пункті базуються частини берегових військ, включно з морською піхотою. Флотилія завдавала ракетних ударів по Україні, а 177 полк морської піхоти брав участь у боях у Херсонській та Запорізькій областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За атакою безпілотників у російській республіці Дагестан зранку 6 листопада стоїть Головне управління розвідки Міноборони України. Розвідники стверджують, що їм удалось уразити російські кораблі.Про це hromadske повідомило джерело у розвідці.Як зазначається, унаслідок ударів БпЛА уражень зазнали щонайменше два об’єкти в місті Каспійськ. Йдеться про, ймовірно, ракетні кораблі «Татарстан» та «Дагестан». Також ымовірних пошкоджень зазнали малі ракетні кораблі проєкту 21631.Нагадаємо, атаку дронів на Дагестан підтвердив глава регіону Сергій Меліков. Він повідомив, що сили протиповітряної оборони вранці знищили над містом Каспійськ безпілотний літальний апарат. Уламок збитого дрона поранив неповнолітню дівчину, повідомило МОЗ Дагестану.Тим часом Telegram-канал Astra із посиланням на свідчення очевидців пише, що дронів було кілька.Фото та відео з місця атаки свідчать, що дрони намагалися атакувати пункт базування Каспійської флотилії військово-морського флоту рф.Згідно з відкритими даними, у цьому пункті базуються частини берегових військ, включно з морською піхотою. Флотилія завдавала ракетних ударів по Україні, а 177 полк морської піхоти брав участь у боях у Херсонській та Запорізькій областях.

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