У Луцьку через пориви 20 будинків, школа і дитсадок — без тепла

У Луцьку через пориви 20 будинків, школа і дитсадок — без тепла
У Луцьку через витоки на теплових мережах в Завокзальному районі призупинили подачу опалення в частині будинків на проспекті Молоді, проспекті Відродження, проспекті Соборності, а також на 55-му мікрорайоні.

За даними комунального підприємства "Луцьктепло", станом на ранок 6 листопада в місті без тепла — 20 багатоповерхівок, школа і дитсадок, пише Суспільне.

Як повідомили комунальники, напередодні ввечері подачу тепла перекрили до житлового будинку на проспекті Молоді, 10а, та Молоді, 8а, на проспекті Соборності, 7, 9, 1, 1а, Відродження. 51, 53, 53а, 55, просп. Соборності, 1, 1а.

"Наразі спеціалісти підприємства спільно зі спеціалістами ОСББ визначаються з характером витоків та об’ємом робіт, необхідних для відновлення послуги", — зазначили в Луцьктепло.

Також через витік на магістральних трубопроводах подачу опалення та гарячої води призупинили для житлових будинків 55-го мікрорайону: вулиця Чорновола, 2, 2а, 2б, 2в, вулиця Сухомлинського, 4, 4а, вулиця Карпенка-Карого, 9, 11, вулиця Липинського, 1, 2, а також дитсадок №40 і у ліцей №27.

Коли витоки буде ліквідовано і споживачам повернуть тепло і гарячу воду в комунальному підприємстві "Луцьктепло" не прогнозують. Отримати інформацію щодо усіх аварійних ситуацій цілодобово можна за телефоном Центрального диспетчерського пункту 0 800 21 55 21

Що відомо про опалювальний сезон 2023/2024 у Луцьку
18 жовтня у Луцьку розпочався опалювальний сезон. Першочергово теплоносій подали до лікарень, шкіл та дитячих садочків.

Вже за декілька днів після початку сезону через значне потепління котельні перевели у ощадливий режим роботи. 30 жовтня на два дні було припинено роботу 12 малих із 43 котелень, які працюють лише на потреби централізованого опалення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, будинки, опалення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Трамп набрав потрібну кількість голосів. Тепер він офіційно переможець виборів
Сьогодні, 13:10
У Луцьку із охопленої пожежею квартири врятували жінку
Сьогодні, 13:04
У Луцьку через пориви 20 будинків, школа і дитсадок — без тепла
Сьогодні, 12:44
У Генштабі пояснили, навіщо створюють нові бригади замість поповнювати існуючі
Сьогодні, 12:08
На Волині загорівся автомобіль
Сьогодні, 11:47
Схожі новини
Через витік на тепловій мережі у Луцьку 34 будинки – без опалення Через витік на тепловій мережі у Луцьку 34 будинки – без опалення
10 листопад, 2023, 10:54
У Луцьку лише 4 будинки – поки що без тепла У Луцьку лише 4 будинки – поки що без тепла
11 листопад, 2022, 17:01
У Луцьку кілька будинків залишилися без гарячої води і опалення У Луцьку кілька будинків залишилися без гарячої води і опалення
06 січень, 2022, 12:20
У Луцьку через пориви на тепломережі без тепла опинилися 14 будинків і дві установи. ВІДЕО У Луцьку через пориви на тепломережі без тепла опинилися 14 будинків і дві установи. ВІДЕО
10 листопад, 2021, 17:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Знову коровай на закритій труні: на Волині попрощалися з Героєм Нікітою Ковальчуком
Сьогодні, 13:41
 0
Трамп набрав потрібну кількість голосів. Тепер він офіційно переможець виборів
Сьогодні, 13:10
 0
У Луцьку із охопленої пожежею квартири врятували жінку
Сьогодні, 13:04
 0
У Луцьку через пориви 20 будинків, школа і дитсадок — без тепла
Сьогодні, 12:44
 0
У Генштабі пояснили, навіщо створюють нові бригади замість поповнювати існуючі
Сьогодні, 12:08
 0
Медіа
відео
1/8