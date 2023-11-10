У Луцьку через пориви 20 будинків, школа і дитсадок — без тепла





За даними комунального підприємства "Луцьктепло", станом на ранок 6 листопада в місті без тепла — 20 багатоповерхівок, школа і дитсадок, пише



Як повідомили комунальники, напередодні ввечері подачу тепла перекрили до житлового будинку на проспекті Молоді, 10а, та Молоді, 8а, на проспекті Соборності, 7, 9, 1, 1а, Відродження. 51, 53, 53а, 55, просп. Соборності, 1, 1а.



"Наразі спеціалісти підприємства спільно зі спеціалістами ОСББ визначаються з характером витоків та об’ємом робіт, необхідних для відновлення послуги", — зазначили в Луцьктепло.



Також через витік на магістральних трубопроводах подачу опалення та гарячої води призупинили для житлових будинків 55-го мікрорайону: вулиця Чорновола, 2, 2а, 2б, 2в, вулиця Сухомлинського, 4, 4а, вулиця Карпенка-Карого, 9, 11, вулиця Липинського, 1, 2, а також дитсадок №40 і у ліцей №27.



Коли витоки буде ліквідовано і споживачам повернуть тепло і гарячу воду в комунальному підприємстві "Луцьктепло" не прогнозують. Отримати інформацію щодо усіх аварійних ситуацій цілодобово можна за телефоном Центрального диспетчерського пункту 0 800 21 55 21



Що відомо про опалювальний сезон 2023/2024 у Луцьку

18 жовтня у Луцьку розпочався опалювальний сезон. Першочергово теплоносій подали до лікарень, шкіл та дитячих садочків.



Вже за декілька днів після початку сезону через значне потепління котельні перевели у ощадливий режим роботи. 30 жовтня на два дні було припинено роботу 12 малих із 43 котелень, які працюють лише на потреби централізованого опалення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку через витоки на теплових мережах в Завокзальному районі призупинили подачу опалення в частині будинків на проспекті Молоді, проспекті Відродження, проспекті Соборності, а також на 55-му мікрорайоні.За даними комунального підприємства "Луцьктепло", станом на ранок 6 листопада в місті без тепла — 20 багатоповерхівок, школа і дитсадок, пише Суспільне Як повідомили комунальники, напередодні ввечері подачу тепла перекрили до житлового будинку на проспекті Молоді, 10а, та Молоді, 8а, на проспекті Соборності, 7, 9, 1, 1а, Відродження. 51, 53, 53а, 55, просп. Соборності, 1, 1а."Наразі спеціалісти підприємства спільно зі спеціалістами ОСББ визначаються з характером витоків та об’ємом робіт, необхідних для відновлення послуги", — зазначили в Луцьктепло.Також через витік на магістральних трубопроводах подачу опалення та гарячої води призупинили для житлових будинків 55-го мікрорайону: вулиця Чорновола, 2, 2а, 2б, 2в, вулиця Сухомлинського, 4, 4а, вулиця Карпенка-Карого, 9, 11, вулиця Липинського, 1, 2, а також дитсадок №40 і у ліцей №27.Коли витоки буде ліквідовано і споживачам повернуть тепло і гарячу воду в комунальному підприємстві "Луцьктепло" не прогнозують. Отримати інформацію щодо усіх аварійних ситуацій цілодобово можна за телефоном Центрального диспетчерського пункту 0 800 21 55 21Що відомо про опалювальний сезон 2023/2024 у Луцьку18 жовтня у Луцьку розпочався опалювальний сезон. Першочергово теплоносій подали до лікарень, шкіл та дитячих садочків.Вже за декілька днів після початку сезону через значне потепління котельні перевели у ощадливий режим роботи. 30 жовтня на два дні було припинено роботу 12 малих із 43 котелень, які працюють лише на потреби централізованого опалення.

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