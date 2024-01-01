Волинянка вирощує понад сто сортів хризантем та розводить десять порід птаства

Волинянка вирощує понад сто сортів хризантем та розводить десять порід птаства
49-річна жителька села Буяни Луцького району Тетяна Звєрєвич вирощує понад сотню сортів хризантем і розводить орієнтовно десять порід птаства.

Суспільному жінка розповіла: працювала на птахокомплексі, їздила на заробітки у Польщу, а останні п’ять років займається домашнім господарством.

"Вас ще чоловік не виганяє за ті квітки?"

"Деякі уже взагалі відцвіли, бо це із ранніх сортів. А це сорт один із моїх улюблених, — каже волинянка. — Біглі пінк, рожевий і Біглі молочний".

Тетяна Звєрєвич каже: до квітів часто чоловіка водить, як тільки він удома, показує йому розквітлі хризантеми. А ще він забирає дружині посилки з пошти.

"Він у мене теж усе в курсах. Не один раз і не одна людина мені казала: "Вас ще чоловік не виганяє за ті квітки?". Кажу: чого ж він виганяє, він бачить, що мені подобається. Я отримую задоволення", — говорить господиня.
Волинянка вирощує понад сто сортів хризантем та розводить десять порід птаства

За словами мешканки села Буяни, великих об'ємів не засаджує. Цього року висадила чотири сотих поля — це близько 800 кущів.

"Все засаджую під свою силу, що сама можу зробити. Маю собі 12 соток малини, — каже жінка, — закінчився збір малини і якраз почалася хризантема".

Догляд за хризантемами

У колекції Тетяни Звєрєвич налічується понад сотня сортів хризантем мультифлора. Вирощує їх жінка останніх п'ять років. Висаджувати у землю волинянка радить у кінці травня, бо у квітні ще можуть бути приморозки.
Волинянка вирощує понад сто сортів хризантем та розводить десять порід птаства

"Так хризантеми будуть зимувати, кущики від вітру, від морозу їх трохи захищають. І навесні, вже коли минуть приморозки, я буду відламувати сухе і будуть молоденькі пагінці рости", — говорить господиня.

Удобрює волинянка квіти селітрою, яку сипле під корінь. Обробляє кущі й від хвороб. Каже: поки не приживеться, поливає, а тоді вже підживлює.

"Хризантема не боїться морозів, вона боїться мокроти, вимокання. Треба їх садити у таких місцях, де немає застою води. Те, що в мене лежить крапельний полив — це не означає, що його треба лити й лити. Усе в міру", — говорить Тетяна Звєрєвич.
Волинянка вирощує понад сто сортів хризантем та розводить десять порід птаства

"Хризантема не боїться морозів, вона боїться мокроти, вимокання. Треба їх садити у таких місцях, де немає застою води. Те, що в мене лежить крапельний полив — це не означає, що його треба лити й лити. Усе в міру", — говорить Тетяна Звєрєвич.

Яйця жінка закладає в інкубатори, також птахів висиджують й індички. За словами господині, вони теж хороші інкубатори.

"Вночі встаю до тих маленьких курчаток. Дуже люблю їх розводити, тішуся ними. Захоплення для душі", — говорить Тетяна Звєрєвич.

Від початку повномасштабного вторгнення жінка взяла собі за обов'язок і приносить на могили загиблих бійців власноруч вирощені квіти.

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Теги: волинянка, хризантеми
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