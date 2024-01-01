Уночі ППО збила 38 ворожих ударних дронів

У ніч на 6 листопада росіяни запустили по території України 63 ударні безпілотники та дві керовані авіаракети. ППО збила 38 дронів.Як повідомили у Повітряних силах, ворог завдав удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-31П з акваторії Чорного моря. Безпілотники типу Shahed та невстановленого типу запустив із напрямків Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел у Росії та із Чауди, що в Криму.Станом на 07.30 підтверджено збиття 38-ми ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Запорізькій областях.20 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два – в повітряному просторі України. Бойова робота триває.Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.