Уночі ППО збила 38 ворожих ударних дронів
Сьогодні, 09:11
У ніч на 6 листопада росіяни запустили по території України 63 ударні безпілотники та дві керовані авіаракети. ППО збила 38 дронів.
Як повідомили у Повітряних силах, ворог завдав удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-31П з акваторії Чорного моря. Безпілотники типу Shahed та невстановленого типу запустив із напрямків Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел у Росії та із Чауди, що в Криму.
Станом на 07.30 підтверджено збиття 38-ми ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Запорізькій областях.
20 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два – в повітряному просторі України. Бойова робота триває.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
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Як повідомили у Повітряних силах, ворог завдав удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-31П з акваторії Чорного моря. Безпілотники типу Shahed та невстановленого типу запустив із напрямків Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел у Росії та із Чауди, що в Криму.
Станом на 07.30 підтверджено збиття 38-ми ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Запорізькій областях.
20 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два – в повітряному просторі України. Бойова робота триває.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
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