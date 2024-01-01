Уночі ППО збила 38 ворожих ударних дронів

Уночі ППО збила 38 ворожих ударних дронів
У ніч на 6 листопада росіяни запустили по території України 63 ударні безпілотники та дві керовані авіаракети. ППО збила 38 дронів.

Як повідомили у Повітряних силах, ворог завдав удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-31П з акваторії Чорного моря. Безпілотники типу Shahed та невстановленого типу запустив із напрямків Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел у Росії та із Чауди, що в Криму.

Станом на 07.30 підтверджено збиття 38-ми ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Запорізькій областях.

20 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два – в повітряному просторі України. Бойова робота триває.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Уночі ППО збила 38 ворожих ударних дронів
Сьогодні, 09:11
На Волині у 8 разів зросла кількість хворих на гепатит А
Сьогодні, 08:25
В Україні запрацювала гаряча лінія для скарг на ТЦК
Сьогодні, 07:32
У Ковельське водосховище випустили близько пів тонни коропа та білого амура
Сьогодні, 05:28
Швеція передасть Україні два кораблі
Сьогодні, 03:17
Схожі новини
Окупанти розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку Окупанти розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку
05 листопад, 19:30
Умєров підтвердив перші зіткнення з військами КНДР у Курській області Умєров підтвердив перші зіткнення з військами КНДР у Курській області
05 листопад, 15:41
Загальна мобілізація жінок давно на часі, - військовослужбовиця Загальна мобілізація жінок давно на часі, - військовослужбовиця
05 листопад, 13:45
«На щиті» на Волинь повертається Герой Олександр Друкачук «На щиті» на Волинь повертається Герой Олександр Друкачук
05 листопад, 10:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Уночі ППО збила 38 ворожих ударних дронів
Сьогодні, 09:11
 0
На Волині у 8 разів зросла кількість хворих на гепатит А
Сьогодні, 08:25
 0
В Україні запрацювала гаряча лінія для скарг на ТЦК
Сьогодні, 07:32
 0
У Ковельське водосховище випустили близько пів тонни коропа та білого амура
Сьогодні, 05:28
 0
Швеція передасть Україні два кораблі
Сьогодні, 03:17
 0
Медіа
відео
1/8