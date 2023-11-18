Дорожники завершують ремонт автошляху, що сполучає Волинь і Львівщину

Дорожники завершують ремонт автошляху, що сполучає Волинь і Львівщину
На Волині дорожники завершують ремонт дороги регіонального значення "Ковель—Володимир—Червоноград—Жовква", яка сполучає область із Львівщиною.

Про це 5 листопада повідомили в Службі відновлення і розвитку інфраструктури Волині, пише Суспільне.

Зі слів дорожників, автошлях почали лагодити у 2018 році. У 2022 планували відремонтувати ділянку між Ковелем та Вербою, але не встигли через збройну агресію РФ.

Наразі на найбільш зруйнованих ділянках автошляху фрезерують зношене покриття та укладають вирівнюючий шар асфальтобетонної суміші.

За даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури області, усі роботи на регіональній дорозі виконують без перекриття руху.

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Теги: Волинь, ремонт, дорога
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