Дорожники завершують ремонт автошляху, що сполучає Волинь і Львівщину





Про це 5 листопада повідомили в Службі відновлення і розвитку інфраструктури Волині, пише



Зі слів дорожників, автошлях почали лагодити у 2018 році. У 2022 планували відремонтувати ділянку між Ковелем та Вербою, але не встигли через збройну агресію РФ.



Наразі на найбільш зруйнованих ділянках автошляху фрезерують зношене покриття та укладають вирівнюючий шар асфальтобетонної суміші.



За даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури області, усі роботи на регіональній дорозі виконують без перекриття руху.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині дорожники завершують ремонт дороги регіонального значення "Ковель—Володимир—Червоноград—Жовква", яка сполучає область із Львівщиною.Про це 5 листопада повідомили в Службі відновлення і розвитку інфраструктури Волині, пише Суспільне Зі слів дорожників, автошлях почали лагодити у 2018 році. У 2022 планували відремонтувати ділянку між Ковелем та Вербою, але не встигли через збройну агресію РФ.Наразі на найбільш зруйнованих ділянках автошляху фрезерують зношене покриття та укладають вирівнюючий шар асфальтобетонної суміші.За даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури області, усі роботи на регіональній дорозі виконують без перекриття руху.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію