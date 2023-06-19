У водосховище на Волині випустили майже пів тонни риби. Рибалок просять її не ловити

У водосховище на Волині випустили майже пів тонни риби. Рибалок просять її не ловити
У Ковельське водосховище на Волині випустили майже пів тонни коропа та білого амура. Рибалок просять тимчасово утриматися від вилову, щоб дати час малькам підрости.

На зарибнення виділили 49 тисяч гривень з бюджету Ковельської громади, розповів Суспільному 5 листопада заступник міського голови Віктор Жигаревич.

"Це перше зариблення водосховища у цьому році. Ми проводимо його щороку, аби збільшити різноманіття рослиноїдних риб. Вони допомогають у природній меліорації річки Турія та зменшують її заростання", — каже посадовець.

Як додав Віктор Жигаревич, до екологічної акції на водосховищі долучився місцевий підприємець, у якого виростили мальків. Він передав місту 30 кілограмів молодих рибин.
У водосховище на Волині випустили майже пів тонни риби. Рибалок просять її не ловити

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Теги: Волинь, риба
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