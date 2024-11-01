Вирок отримав екснардеп Колесніченко і два експолковники міліції часів Януковича

Віктора Януковича.



Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, співрозмовник



"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Офісу генпрокурора народного депутата України VI скликання від "Партії регіонів" та колишніх начальника міліції громадської безпеки і заступника командира київського "Беркуту" засуджено до 5 років позбавлення волі. Експравоохоронців також позбавлено спеціального звання "полковник міліції", - йдеться в повідомленні.



У повідомленні правоохоронців не вказані імена фігурантів, але за даними УП, йдеться про нардепа трьох скликань від Партії регіонів, творця скандальновідомого закону про "захист російської мови" Вадима Колесніченка, колишнього полковника української міліції, заступника командира полку особливого призначення "Беркут", відомого неодноразовою участю в керуванні протиправними силовими діями спецпризначенців Сергія Кусюка та ексначальника міліції громадської безпеки ГУМВС України в місті Києві Петра Федчука.



Суд визнав їх винними у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством, розпалюванні національної ворожнечі, ненависті та приниженні національної честі й гідності.



Прокурори у суді довели, що Колесніченко у квітні 2010 року в Українському домі в м. Києві організував та керував проведенням виставки фотографій і документів під назвою "Волинська різня – польські та єврейські жертви ОУН-УПА". Його метою було розпалювання національної ворожнечі та ненависті.



Під час спроби відвідувачів виставки висловити свою громадянську позицію щодо перебігу цих історичних подій, екснардеп закликав правоохоронців застосувати до них фізичне насильство. При цьому він ображав почуття громадян через їхні ідеологічні переконання, наголошують в ОГП.



Виконуючи заклики народного обранця, співробітники міліції, перевищуючи надану їм владу та застосовуючи насильство, спричинили окремим громадянам тілесні ушкодження. Вони незаконно затримали 13 осіб. Стосовно них було складено протоколи про нібито вчинення адміністративних правопорушень. Пізніше суд визнав всіх затриманих невинуватими.



У зв’язку із тривалим переховуванням засуджених від органів слідства та суду на території держави-агресора та тимчасово окупованій території України судовий розгляд щодо них здійснювався за процедурою in absentia.



Цих правоохоронців також притягують до кримінальної відповідальності в іншому кримінальному провадженні - за вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів під час масових акцій протесту у 2013-2014 роках. Наразі судовий розгляд у ньому триває.



Досудове слідство здійснювалося слідчими Державного бюро розслідувань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні заочні вироки отримали експосадовці часів президента-втікачаПро це повідомили в Офісі генерального прокурора, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах."За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Офісу генпрокурора народного депутата України VI скликання від "Партії регіонів" та колишніх начальника міліції громадської безпеки і заступника командира київського "Беркуту" засуджено до 5 років позбавлення волі. Експравоохоронців також позбавлено спеціального звання "полковник міліції", - йдеться в повідомленні.У повідомленні правоохоронців не вказані імена фігурантів, але за даними УП, йдеться про нардепа трьох скликань від Партії регіонів, творця скандальновідомого закону про "захист російської мови" Вадима Колесніченка, колишнього полковника української міліції, заступника командира полку особливого призначення "Беркут", відомого неодноразовою участю в керуванні протиправними силовими діями спецпризначенцівта ексначальника міліції громадської безпеки ГУМВС України в місті КиєвіСуд визнав їх винними у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством, розпалюванні національної ворожнечі, ненависті та приниженні національної честі й гідності.Прокурори у суді довели, що Колесніченко у квітні 2010 року в Українському домі в м. Києві організував та керував проведенням виставки фотографій і документів під назвою "Волинська різня – польські та єврейські жертви ОУН-УПА". Його метою було розпалювання національної ворожнечі та ненависті.Під час спроби відвідувачів виставки висловити свою громадянську позицію щодо перебігу цих історичних подій, екснардеп закликав правоохоронців застосувати до них фізичне насильство. При цьому він ображав почуття громадян через їхні ідеологічні переконання, наголошують в ОГП.Виконуючи заклики народного обранця, співробітники міліції, перевищуючи надану їм владу та застосовуючи насильство, спричинили окремим громадянам тілесні ушкодження. Вони незаконно затримали 13 осіб. Стосовно них було складено протоколи про нібито вчинення адміністративних правопорушень. Пізніше суд визнав всіх затриманих невинуватими.У зв’язку із тривалим переховуванням засуджених від органів слідства та суду на території держави-агресора та тимчасово окупованій території України судовий розгляд щодо них здійснювався за процедурою in absentia.Цих правоохоронців також притягують до кримінальної відповідальності в іншому кримінальному провадженні - за вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів під час масових акцій протесту у 2013-2014 роках. Наразі судовий розгляд у ньому триває.Досудове слідство здійснювалося слідчими Державного бюро розслідувань.

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