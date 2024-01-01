На волинському кордоні завершують зведення фортифікаційних споруд





Про це стало відомо на Конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України.



Заступник голови Волинської обласної державної адміністрації Олександр Троханенко під час виступу зазначив, що у зв’язку з повномасштабною агресією росії проти України, значний фінансовий ресурс з державних та місцевих бюджетів спрямовувався на зміцнення обороноздатності країни за захист кордону.



Зокрема, відповідно до розпоряджень Кабміну, для Волині виділили 3,4 мільярда гривень з резервного фонду держбюджету.



За ці кошти, зокрема, було розпочато зведення фортифікаційних споруд на кордоні України та Білорусі.



На сьогодні вирішується завдання з передачі побудованих оборонних споруд на баланс і під охорону Державній спеціальній службі транспорту.



“Питання завершення робіт з будівництва фортифікаційних споруд та їх передачі балансоутримувачу перебуває на постійному контролі в облдежадміністарції”, — зазначив Троханенко.





Довідково:

Крайній конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України на Волині відбувся у понеділок, 4 листопада, у Волинській Торгово-промисловій палаті. На заході були присутні начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко та його заступники, голова обласної ради Григорій Недопад, керівники районних військових адміністрацій, очільники територіальних громад, а в режимі онлайн – керівники центральних органів виконавчої влади.



Нагадаємо, що цей Конгрес — це консультативно-дорадчий орган, створений для посилення співпраці між центральною владою та органами місцевого самоврядування України. Він має на меті сприяти обговоренню, розробці та впровадженню політики, спрямованої на розвиток регіонів, підвищення ефективності місцевого самоврядування та розв'язання актуальних питань місцевих громад.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У північній частині Волині доходить до завершення зведення оборонних рубежів і будівництво фортифікаційних споруд вздовж кордону із Білоруссю.Про це стало відомо на Конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України.Заступник голови Волинської обласної державної адміністраціїпід час виступу зазначив, що у зв’язку з повномасштабною агресією росії проти України, значний фінансовий ресурс з державних та місцевих бюджетів спрямовувався на зміцнення обороноздатності країни за захист кордону.Зокрема, відповідно до розпоряджень Кабміну, для Волині виділили 3,4 мільярда гривень з резервного фонду держбюджету.За ці кошти, зокрема, було розпочато зведення фортифікаційних споруд на кордоні України та Білорусі.На сьогодні вирішується завдання з передачі побудованих оборонних споруд на баланс і під охорону Державній спеціальній службі транспорту.“Питання завершення робіт з будівництва фортифікаційних споруд та їх передачі балансоутримувачу перебуває на постійному контролі в облдежадміністарції”, — зазначив Троханенко.

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