Біля Луцька горів двоповерховий житловий будинок

Протягом минулої доби рятувальники Волині ліквідували 3 пожежі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.4 листопада о 12:17 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі селі Люб'язь Любешівської громади горить господарська споруда. На місце події прибули рятувальники 12-ї ДПРЧ з селища Любешів та працівники МПО села Дольськ. Надзвичайники за допомогою двох водяних стволів о 13:46 ліквідували займання. Пожежа трапилась через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.О 17:33 чергові підрозділи 2 та 25 ДПРЧ з міста Луцька за допомогою водяного ствола загасили пожежу двоповерхового житлового будинку в селі Зміїнець Луцької громади. Травмованих немає. Імовірна причина події – недолік конструкції димаря.Вогнеборці 18 ДПРЧ селища Іваничі спільно з працівниками МПО села Павлівка о 19:21 за допомогою двох водяних стволів ліквідували пожежу господарської споруди в селі Переславичі Павлівської громади. Повідомлення про загорання надійшло о 17:39. Імовірно до загорання будівлі призвело коротке замикання електромережі.