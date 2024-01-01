Біля Луцька горів двоповерховий житловий будинок
Сьогодні, 11:47
Протягом минулої доби рятувальники Волині ліквідували 3 пожежі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
4 листопада о 12:17 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі селі Люб'язь Любешівської громади горить господарська споруда. На місце події прибули рятувальники 12-ї ДПРЧ з селища Любешів та працівники МПО села Дольськ. Надзвичайники за допомогою двох водяних стволів о 13:46 ліквідували займання. Пожежа трапилась через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
О 17:33 чергові підрозділи 2 та 25 ДПРЧ з міста Луцька за допомогою водяного ствола загасили пожежу двоповерхового житлового будинку в селі Зміїнець Луцької громади. Травмованих немає. Імовірна причина події – недолік конструкції димаря.
Вогнеборці 18 ДПРЧ селища Іваничі спільно з працівниками МПО села Павлівка о 19:21 за допомогою двох водяних стволів ліквідували пожежу господарської споруди в селі Переславичі Павлівської громади. Повідомлення про загорання надійшло о 17:39. Імовірно до загорання будівлі призвело коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
4 листопада о 12:17 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі селі Люб'язь Любешівської громади горить господарська споруда. На місце події прибули рятувальники 12-ї ДПРЧ з селища Любешів та працівники МПО села Дольськ. Надзвичайники за допомогою двох водяних стволів о 13:46 ліквідували займання. Пожежа трапилась через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
О 17:33 чергові підрозділи 2 та 25 ДПРЧ з міста Луцька за допомогою водяного ствола загасили пожежу двоповерхового житлового будинку в селі Зміїнець Луцької громади. Травмованих немає. Імовірна причина події – недолік конструкції димаря.
Вогнеборці 18 ДПРЧ селища Іваничі спільно з працівниками МПО села Павлівка о 19:21 за допомогою двох водяних стволів ліквідували пожежу господарської споруди в селі Переславичі Павлівської громади. Повідомлення про загорання надійшло о 17:39. Імовірно до загорання будівлі призвело коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Біля Луцька горів двоповерховий житловий будинок
Сьогодні, 11:47
Навіть одна сім'я може стати уособленням всієї країни: огляд вистав у Луцьку 5 – 10 листопада
Сьогодні, 11:20
«На щиті» на Волинь повертається Герой Олександр Друкачук
Сьогодні, 10:54