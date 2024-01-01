«На щиті» на Волинь повертається Герой Олександр Друкачук

Друкачук Олександр Миколайович.



Про це



"5 листопада, орієнтовно о 16:00 - виїзд з м. Луцьк, вул. Стефаника 3а.



16.30 зустріч біля дубка, молитва.



Маршрут:



Луцька - Костюшко - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Луцька - Романа Шухевича - Залізнична - Літописна - Незалежності - Шевченка - Пилипа Орлика - с. Дідовичі (вул. Центральна).



06 листопада - прощання з Героєм біля рідної домівки.



10:00 - формується колона і піша хода до каплички с. Дідовичі.

Поховання відбудеться на кладовищі с. Дідовичі", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 5 листопада, назавжди "На щиті" повертається ГеройПро це повідомили у Ківерцівській громаді."5 листопада, орієнтовно о 16:00 - виїзд з м. Луцьк, вул. Стефаника 3а.16.30 зустріч біля дубка, молитва.Луцька - Костюшко - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Луцька - Романа Шухевича - Залізнична - Літописна - Незалежності - Шевченка - Пилипа Орлика - с. Дідовичі (вул. Центральна).06 листопада - прощання з Героєм біля рідної домівки.10:00 - формується колона і піша хода до каплички с. Дідовичі.Поховання відбудеться на кладовищі с. Дідовичі", - йдеться в повідомленні.

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