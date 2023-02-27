У серці Луцька понівечили туристичну принаду

У серці Луцька понівечили туристичну принаду
У Луцьку на Театральному майдані невідомі розбили туристичну інсталяцію.

Про це повідомила начальниця управління туризму та промоції міста Луцької міської ради Катерина Теліпська.

Посадовиця зазначила, що помітила пошкодження ввечері, 2 листопада.

«Звернулись в Центр безпеки міста, аби інспектори переглянули камери. Можливо, вдалось зафіксувати момент пошкодження», – розповіла Катерина Теліпська журналістам сайту «Конкурент».

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Теги: вандали, луцьк
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