У серці Луцька понівечили туристичну принаду
Сьогодні, 07:15
У Луцьку на Театральному майдані невідомі розбили туристичну інсталяцію.
Про це повідомила начальниця управління туризму та промоції міста Луцької міської ради Катерина Теліпська.
Посадовиця зазначила, що помітила пошкодження ввечері, 2 листопада.
«Звернулись в Центр безпеки міста, аби інспектори переглянули камери. Можливо, вдалось зафіксувати момент пошкодження», – розповіла Катерина Теліпська журналістам сайту «Конкурент».
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Про це повідомила начальниця управління туризму та промоції міста Луцької міської ради Катерина Теліпська.
Посадовиця зазначила, що помітила пошкодження ввечері, 2 листопада.
«Звернулись в Центр безпеки міста, аби інспектори переглянули камери. Можливо, вдалось зафіксувати момент пошкодження», – розповіла Катерина Теліпська журналістам сайту «Конкурент».
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