У серці Луцька понівечили туристичну принаду





Про це повідомила начальниця управління туризму та промоції міста Луцької міської ради Катерина Теліпська.



Посадовиця зазначила, що помітила пошкодження ввечері, 2 листопада.



«Звернулись в Центр безпеки міста, аби інспектори переглянули камери. Можливо, вдалось зафіксувати момент пошкодження», – розповіла Катерина Теліпська журналістам сайту

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на Театральному майдані невідомі розбили туристичну інсталяцію.Про це повідомила начальниця управління туризму та промоції міста Луцької міської радиПосадовиця зазначила, що помітила пошкодження ввечері, 2 листопада.«Звернулись в Центр безпеки міста, аби інспектори переглянули камери. Можливо, вдалось зафіксувати момент пошкодження», – розповіла Катерина Теліпська журналістам сайту «Конкурент»

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