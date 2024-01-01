Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 5-6 листопада

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 5-6 листопада
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 5-6 листопада 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок, 4 листопада, була сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає невеликій магнітній бурі, нездатній впливати на самопочуття людей, яка вже до вівторка, 5 листопада, вщухне, і до середи, 6 листопада, очікується нормальна магнітосфера.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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