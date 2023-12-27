Ексзаступника голови Волинської ОВА призначили головою держадміністрації у Києві
Сьогодні, 14:11
Сергія Мовенка призначили головою Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації.
Відповідне розпорядження з’явилося на сайті Президента України 26 травня, пише misto.media.
Довідка:
Сергій Мовенко народився 1 жовтня 1986 року у м. Перевальськ Луганської області. За освітою — спеціаліст з права.
Учасник Антитерористичної операції на Сході України. У 2016 році нагороджений відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції».
Працював у Державній кримінально-виконавчій службі України, органах внутрішніх справ України, Національній поліції України, у липні — вересні 2020 року був заступником голови Маневицької РДА, з вересня 2020 до листопада 2024 працював першим заступником голови Волинської обласної військової адміністрації.
Сергій Мовенко курував питання соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти та інфраструктури в області.
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Відповідне розпорядження з’явилося на сайті Президента України 26 травня, пише misto.media.
Довідка:
Сергій Мовенко народився 1 жовтня 1986 року у м. Перевальськ Луганської області. За освітою — спеціаліст з права.
Учасник Антитерористичної операції на Сході України. У 2016 році нагороджений відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції».
Працював у Державній кримінально-виконавчій службі України, органах внутрішніх справ України, Національній поліції України, у липні — вересні 2020 року був заступником голови Маневицької РДА, з вересня 2020 до листопада 2024 працював першим заступником голови Волинської обласної військової адміністрації.
Сергій Мовенко курував питання соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти та інфраструктури в області.
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