Ексзаступника голови Волинської ОВА призначили головою держадміністрації у Києві

Ексзаступника голови Волинської ОВА призначили головою держадміністрації у Києві
Сергія Мовенка призначили головою Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації.

Відповідне розпорядження з’явилося на сайті Президента України 26 травня, пише misto.media.

Довідка:

Сергій Мовенко народився 1 жовтня 1986 року у м. Перевальськ Луганської області. За освітою — спеціаліст з права.

Учасник Антитерористичної операції на Сході України. У 2016 році нагороджений відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції».

Працював у Державній кримінально-виконавчій службі України, органах внутрішніх справ України, Національній поліції України, у липні — вересні 2020 року був заступником голови Маневицької РДА, з вересня 2020 до листопада 2024 працював першим заступником голови Волинської обласної військової адміністрації.

Сергій Мовенко курував питання соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти та інфраструктури в області.

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Теги: Волинь, Мовенко, ОВА
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