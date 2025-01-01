Відчути сучасний дух українського театру: огляд вистав у Луцьку 29 травня – 1 червня





Цього тижня глядачі спостерігатимуть і філософські історії, і комедійні ситуації. Попри всі інтриги та суперечки, любов мусить перемогти. Про це розкаже вистава, де герої боротимуться за своє кохання. А найменшенькі тішитимуться казковими сюжетами. Як завжди, неповторна гра артистів – усе це створить доволі чаруюче дійство.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 29 травня до 1 червня.



У цій постановці усе подане досить «полярно» – багато гострого й контрастного...



У четвер, 29 травня, о 18:00 на камерній сцені – драма інакшості «Фрекен Жюлі» Августа Юхана Стріндберга. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



Ця вистава – це стиснута до однієї кухні історія «падіння», короткого роману аристократки і лакея; показова «істерія» на Іванову ніч. Ця вистава про дихотомію «низу» й верху, про світи-перевертні. Такою самою мірою, якою й про непереборну прірву між білим і чорним, «раєм» і «пеклом», мрією і брудом. «Ну слава Богу, що не про печальне кохання», – можливо подумаєте ви. А ми процитуємо Стріндберга: «У тому, що моя трагедія справляє на багатьох трагічне враження, винні ці самі багато хто».



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Виразний любовний трикутник – переосмислена і актуальна дотепер історія, яка здатна вразити кожного глядача.



У п’ятницю, 30 травня, о 18:00 – драма «Не шукайте ЩАСТЯ, бо я його украв» Ольги Оноприюк за п'єсою І.Франка«Украдене щастя». Камерна сцена. Режисерка-постановниця – Ольга Оноприюк. Тривалість – 1 год 15 хв (без антракту).



Це не лише театральна вистава, це мистецький захід, який спонукає замислитися та відчути глибину людських емоцій. Це унікальна можливість пережити класику у новому світлі, відкрити для себе незвідані грані таланту Івана Франка та відчути сучасний дух українського театру.



Ця яскрава історія про пошуки гармонії у стосунках, у якій кожен глядач знайде щось близьке й зрозуміле, а неочікувані моменти триматимуть увагу до останньої хвилини.



У суботу, 31 травня, о 18:00 на камерній сцені – французька комедія «Обережно – жінки!» А. Курейчика. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Людмила Колосович. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антрактів).



У центрі сюжету – три жінки й один чоловік, чиї долі переплітаються в химерному клубку почуттів, секретів і ревнощів. Кожна з героїнь – особистість із власним характером, бажаннями та прагненням до щастя, а він – єдиний чоловік у цій історії – стає то каталізатором, то жертвою подій, які розгортаються на сцені. Постановка захоплює динамікою, емоційною напругою та неперевершеною акторською грою, залишаючи простір як для сміху, так і для роздумів.



У Міжнародний день захисту дітей та до першої річниці вистави!



У неділю, 1 червня, о 12:00 – музична казка-фентезі на дві дії «Аліса. Повернення в Дивокрай» Дарини Гребенко за мотивами творів Льюїса Керрола. Основна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Дорослішання дається Алісі непросто, попри те, що після повернення із Дивокраю минули роки. Однак «уява – це єдина зброя у війні проти реальності», і ось дівчинка знову прямує знайомою стежкою вслід за Кроликом, аби відвернути біду від місця, що стало для неї другим домом... Нова історія про всесвітньо відомих героїв зачарує дітей та дорослих яскравими образами, запальними танцями, драйвовими піснями, Керролівською мудрістю та, звичайно ж, новими пригодами!



У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».



Вистава про гру та щирість, брехню та відвертість, а головне – про істинні цінності, які все-таки не купиш за гроші...



У неділю ввечері, 1 червня, о 17:00 на основній сцені – комедія на дві дії «Шахрайки» Наталії Уварової. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Не в грошах щастя? Певна річ, але коли тебе обклали штрафами і ось-ось виселять з квартири, а грошенят залишилось хіба на чашку кави зі стіка, як не крути, а кілька сотень, а то і тисяч доларів від американської мільйонерки можуть стати єдиним шансом на порятунок... От тільки те, що видавалося, як насіння лущити, поступово перетворюється на справжню гру з високими ставками, а кількість гравців усе збільшується...



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

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☑️ Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 29 травня до 1 червня.У четвер,на камерній сцені –. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).Ця вистава – це стиснута до однієї кухні історія «падіння», короткого роману аристократки і лакея; показова «істерія» на Іванову ніч. Ця вистава про дихотомію «низу» й верху, про світи-перевертні. Такою самою мірою, якою й про непереборну прірву між білим і чорним, «раєм» і «пеклом», мрією і брудом. «Ну слава Богу, що не про печальне кохання», – можливо подумаєте ви. А ми процитуємо Стріндберга: «У тому, що моя трагедія справляє на багатьох трагічне враження, винні ці самі багато хто».Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру У п’ятницю,. Камерна сцена. Режисерка-постановниця –. Тривалість – 1 год 15 хв (без антракту).Це не лише театральна вистава, це мистецький захід, який спонукає замислитися та відчути глибину людських емоцій. Це унікальна можливість пережити класику у новому світлі, відкрити для себе незвідані грані таланту Івана Франка та відчути сучасний дух українського театру.У суботу,. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антрактів).У центрі сюжету – три жінки й один чоловік, чиї долі переплітаються в химерному клубку почуттів, секретів і ревнощів. Кожна з героїнь – особистість із власним характером, бажаннями та прагненням до щастя, а він – єдиний чоловік у цій історії – стає то каталізатором, то жертвою подій, які розгортаються на сцені. Постановка захоплює динамікою, емоційною напругою та неперевершеною акторською грою, залишаючи простір як для сміху, так і для роздумів.У неділю,. Основна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Дорослішання даєтьсянепросто, попри те, що після повернення із Дивокраю минули роки. Однак «уява – це єдина зброя у війні проти реальності», і ось дівчинка знову прямує знайомою стежкою вслід за Кроликом, аби відвернути біду від місця, що стало для неї другим домом... Нова історія про всесвітньо відомих героїв зачарує дітей та дорослих яскравими образами, запальними танцями, драйвовими піснями, Керролівською мудрістю та, звичайно ж, новими пригодами!У театрі нагадують: щонеділі після казки відбуваєтьсядля двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».У неділю ввечері,. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).Не в грошах щастя? Певна річ, але коли тебе обклали штрафами і ось-ось виселять з квартири, а грошенят залишилось хіба на чашку кави зі стіка, як не крути, а кілька сотень, а то і тисяч доларів від американської мільйонерки можуть стати єдиним шансом на порятунок... От тільки те, що видавалося, як насіння лущити, поступово перетворюється на справжню гру з високими ставками, а кількість гравців усе збільшується...Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ TikTok ☑️ LinkedIn





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