Патрульні хутко розшукали зниклого 4-річного хлопчика в Луцьку

Патрульні хутко розшукали зниклого 4-річного хлопчика в Луцьку
Працівники патрульної поліції оперативно повернули додому 4-річного хлопчика, який заблукав у Луцьку.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.

На лінію 102 зателефонувала небайдужа жінка — вона побачила на вулиці Дубнівській у Луцьку маленького хлопчика без супроводу дорослих.

Патрульні оперативно прибули на місце події та побачили 4-річну дитину. З’ясувалося, що хлопчик вийшов із дому без дозволу мами та заблукав.

Інспектори встановили контакт із рідними, повідомили матір та передали їй сина. З жінкою також провели профілактичну бесіду, аби в майбутньому уникнути подібних ситуацій.

«Дякуємо уважній громадянці за проявлену свідомість та небайдужість. Саме завдяки таким людям ми можемо оперативно реагувати та допомагати тим, хто цього потребує найбільше», - зазначили у патрульній поліції.

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Теги: патрульні, Луцьк
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