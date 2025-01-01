Патрульні хутко розшукали зниклого 4-річного хлопчика в Луцьку
Сьогодні, 12:31
Працівники патрульної поліції оперативно повернули додому 4-річного хлопчика, який заблукав у Луцьку.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
На лінію 102 зателефонувала небайдужа жінка — вона побачила на вулиці Дубнівській у Луцьку маленького хлопчика без супроводу дорослих.
Патрульні оперативно прибули на місце події та побачили 4-річну дитину. З’ясувалося, що хлопчик вийшов із дому без дозволу мами та заблукав.
Інспектори встановили контакт із рідними, повідомили матір та передали їй сина. З жінкою також провели профілактичну бесіду, аби в майбутньому уникнути подібних ситуацій.
«Дякуємо уважній громадянці за проявлену свідомість та небайдужість. Саме завдяки таким людям ми можемо оперативно реагувати та допомагати тим, хто цього потребує найбільше», - зазначили у патрульній поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
На лінію 102 зателефонувала небайдужа жінка — вона побачила на вулиці Дубнівській у Луцьку маленького хлопчика без супроводу дорослих.
Патрульні оперативно прибули на місце події та побачили 4-річну дитину. З’ясувалося, що хлопчик вийшов із дому без дозволу мами та заблукав.
Інспектори встановили контакт із рідними, повідомили матір та передали їй сина. З жінкою також провели профілактичну бесіду, аби в майбутньому уникнути подібних ситуацій.
«Дякуємо уважній громадянці за проявлену свідомість та небайдужість. Саме завдяки таким людям ми можемо оперативно реагувати та допомагати тим, хто цього потребує найбільше», - зазначили у патрульній поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Відчути сучасний дух українського театру: огляд вистав у Луцьку 29 травня – 1 червня
Сьогодні, 13:05
Патрульні хутко розшукали зниклого 4-річного хлопчика в Луцьку
Сьогодні, 12:31
Туристичний збір: скільки заробили громади на Волині
Сьогодні, 12:14