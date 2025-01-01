Патрульні хутко розшукали зниклого 4-річного хлопчика в Луцьку

Працівники патрульної поліції оперативно, який заблукав у Луцьку.Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.На лінію 102 зателефонувала небайдужа жінка — вона побачила на вулиці Дубнівській у Луцьку маленького хлопчика без супроводу дорослих.Патрульні оперативно прибули на місце події та побачили 4-річну дитину. З’ясувалося, що хлопчик вийшов із дому без дозволу мами та заблукав.Інспектори встановили контакт із рідними, повідомили матір та передали їй сина. З жінкою також провели профілактичну бесіду, аби в майбутньому уникнути подібних ситуацій.«Дякуємо уважній громадянці за проявлену свідомість та небайдужість. Саме завдяки таким людям ми можемо оперативно реагувати та допомагати тим, хто цього потребує найбільше», - зазначили у патрульній поліції.