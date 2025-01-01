Сповістили про загибель волинянина, доля якого майже рік була невідомою
Сьогодні, 12:05
Офіційно підтвердили загибель на фронті волинянина Віталія Греся, який із липня минулого року вважався зниклим безвісти.
Про це повідомила Турійська селищна рада.
«З глибоким сумом повідомляємо, що внаслідок збройної агресії російської федерації проти України загинув молодший сержант Віталій Миколайович Гресь, 1985 року народження», - повідомили у селищній раді.
Із 19 липня 2024 року Віталій вважався безвісти зниклим. Після тривалого очікування, за результатами проведеної ДНК-експертизи, було підтверджено факт його загибелі на Донеччині.
Віталій Гресь – уродженець Рівненської області. Саме там, на рідній землі, й відбудеться чин поховання.
«Висловлюємо щирі співчуття дружині загиблого – Тетяні Василівні, а також усім рідним і близьким. У зв'язку з трагічною подією у громаді оголошено триденну жалобу з 27 по 29 травня. Світла пам’ять Герою», - зазначили у селищній раді.
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Про це повідомила Турійська селищна рада.
«З глибоким сумом повідомляємо, що внаслідок збройної агресії російської федерації проти України загинув молодший сержант Віталій Миколайович Гресь, 1985 року народження», - повідомили у селищній раді.
Із 19 липня 2024 року Віталій вважався безвісти зниклим. Після тривалого очікування, за результатами проведеної ДНК-експертизи, було підтверджено факт його загибелі на Донеччині.
Віталій Гресь – уродженець Рівненської області. Саме там, на рідній землі, й відбудеться чин поховання.
«Висловлюємо щирі співчуття дружині загиблого – Тетяні Василівні, а також усім рідним і близьким. У зв'язку з трагічною подією у громаді оголошено триденну жалобу з 27 по 29 травня. Світла пам’ять Герою», - зазначили у селищній раді.
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