Колишній капітан «Волині», який служить в НГУ, став лейтенантом

Владиславу Ващуку, який служить у Національній гвардії, присвоїли звання лейтенанта.



Про це Ващук повідомив у фейсбуці.



Наказом командувача Національної гвардії України Владиславу Ващуку присвоїли звання лейтенанта.



«Маю честь бути корисним своїй країні! Слава Україні! Слава Героям!» - зазначив Ващук у соціальній мережі.





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