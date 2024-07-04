Колишній капітан «Волині», який служить в НГУ, став лейтенантом
Сьогодні, 11:21
Колишньому капітану луцької «Волині» та гравцеві збірної України Владиславу Ващуку, який служить у Національній гвардії, присвоїли звання лейтенанта.
Про це Ващук повідомив у фейсбуці.
Наказом командувача Національної гвардії України Владиславу Ващуку присвоїли звання лейтенанта.
«Маю честь бути корисним своїй країні! Слава Україні! Слава Героям!» - зазначив Ващук у соціальній мережі.
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Про це Ващук повідомив у фейсбуці.
Наказом командувача Національної гвардії України Владиславу Ващуку присвоїли звання лейтенанта.
«Маю честь бути корисним своїй країні! Слава Україні! Слава Героям!» - зазначив Ващук у соціальній мережі.
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